Zehir ve mühimmat aracına nokta atışı
TSK’nın Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karadan ve havadan sürdürdüğü operasyonlar aralıksız sürerken, Türk savaş uçaklarının 13 Temmuz’daki harekâtında örgütün önemli bir isminin etkisiz hale getirildiği anlaşıldı. TSK dün Twitter hesabından yaptığı duyuruda, hava harekâtında PKK’nın lojistik sorumlusu ‘Delil Karakoçan’ kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Güvenlik birimleri yerel istihbarat kaynaklarından PKK’ya ait bir kamyon veya kamyonetin Kuzey Irak’ta silah ve uyuşturucu deposu olarak kullandıkları yerler arasında hareket halinde olduğu bilgisine ulaştı. Bölge üzerindeki insansız hava araçları (İHA) tespit ettikleri aracı bir süre takip ederek, hangi bölgeler arasında, hangi zaman dilimlerinde hareket ettiğini belirledi. 13 Temmuz’da bir İHA, Zap ve Gara bölgeleri arasındaki dağlık arazideki yolda hareket eden, kimi zaman duran aracı lazerle işaretledi. F-16’lardan fırlatılan lazer güdümlü bomba, nokta ataşıyla kamyoneti durduğu sırada şoför mahallinden vurdu. Araçtaki üç terörist öldü.
LOJİSTİK SORUMLUSU ÖLDÜ
Öldürülen teröristlerden birinin örgütün Kuzey Irak lojistik sorumlularından Hasan Çakmak olduğu anlaşıldı. Diğer iki kişinin de ‘Hamza’ ve ‘Zanya’ kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Bu teröristlerden birinin Çakmak’ın yardımcısı, diğerinin de uyuşturucu ticaretinden sorumlu olduğu değerlendiriliyor. Aracın, Kuzey Irak’ta örgütün önemli gelir kaynağı olan uyuşturucunun yanı sıra silah ve mühimmattın taşınmasında kullanıldığı da saptandı. Aracın hangi noktalar arasında hareket ettiğinin tespiti sonrası da, 16 Temmuz’daki hava harekâtıyla da PKK’ya ait bir cephanelik vurularak imha edildi.
TSK dün ayrıca Kandil ile Şırnak/Uludere ve Siirt/Eruh bölgelerine 17-18-19 Temmuz’da yapılan hava harekâtlarında toplam 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şırnak’ta ise İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün aile destekli ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu. PKK’nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösteren kadın teröristin, örgüte 2014 yılında katıldığı bildirildi.
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