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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.02.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Zehir tacirlerinden pişkin sözler

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Bursa'da 4 bin polisin katıldığı 'Narko Timsah' operasyonunda gözaltına alınanlardan 3’ü kadın 39 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar kameraları gördüğünde “Uyuşturucuya hayır!'', ''Bursa’nın baronu yakalandı, bari gülümseseydim!'', ''Merhaba Televole diyebiliyor muyuz” diye bağırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkez ve 17 ilçede 4 bin polis memuruyla eş zamanlı 'Narko Timsah' operasyonu yaptı. Operasyonda özel harekat polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda narkotik köpeği görev aldı.

Operasyon helikopterle havadan da desteklendi. 5-6 aylık bir çalışma neticesinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 200 kişiden 3’ü kadın 39 kişi adliyeye sevk edildi.

Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, kameraları görünce "Uyuşturucuya hayır!'', ''Bursa’nın baronu yakalandı, bari gülümseseydim!'', ''Merhaba Televole diyebiliyor muyuz” diye bağırdı. Zanlıların adliyeye girişte ise "Başımız dik giriyoruz" demesi dikkati çekti.

Diğer zanlıların da sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

Zehir tacirlerinden pişkin sözler

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