'Zaza Ali'nin oğluna isyan
ADANA’da iddiaya göre, peynir ve zeytinyağı satışı yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Osman Aslan (54) arkadaşı M.K.’ye 13 bin liralık zeytinyağı sattı.
Aradan geçen süre içerisinde parasını alamayan Aslan mağdur oldu. Bir yıldır parasını alamadığını iddia eden Aslan, kamyonetinin üzerine M.K.’nin kimlik fotoğrafıyla birlikte ‘Bu şahıs beni dolandırdı’ yazılı pankart astı ve eline aldığı hoparlör ile yaşadıklarını anlattı.
Tren istasyonu önüne gelen Aslan, kamyonetinin üzerine çıkıp sattığı zeytin, salça ve sirkeleri kafasına dökerek etrafa saçıp hoparlörle bağırdı. Aslan’a, ‘Çevreyi kirletme, çevreyi rahatsız etme’ suçlarından para cezası kesildi.
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