Zayıflamak istedi, canından oldu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kilo problemi yaşayan Mustafa Lüleci (29), bir süre önce midesine taktırdığı kelepçenin iltihap kapması sonucu yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Mustafa Lüleci, yaşadığı kilo problemlerinin ardından midesine kelepçe taktırmak için Balıkesir'e gitti. İki ay önce Balıkesir'de geçirdiği ameliyatın ardından Lüleci, 2 gün önce Menteşe'deki evinde rahatsızlandı.
Hastanede yoğun bakıma kaldırılan Lüleci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Lüleci'nin midesine taktırdığı kelepçenin iltihap kapması sonucu öldüğü belirtildi.
29 yaşındaki Lüleci Menteşe'de bulunan 41 Evler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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