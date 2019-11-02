‘Zaten yetki İBB’de değil’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Zaten yetki İBB’de değil’
GeriGündem ‘Zaten yetki İBB’de değil’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU/İSTANBUL
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Zaten yetki İBB’de değil’

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
‘Zaten yetki İBB’de değil’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Boğaziçi’nde imar planı yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda (İBB) olmadığını belirterek “İBB Başkanlığı’nın yetkisini alma durumu söz konusu değildir. Şu an yetki zaten İBB Başkanlığı’nda değildir” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nin ardından Bakan Kurum, son günlerde tartışılan ve İstanbul Boğaziçi’nin denetim ve imar yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınıp, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir heyete verildiğine ilişkin soruları yanıtladı.Meclis’te, Boğaziçi öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgeleriyle ilgili çalışma yürütüldüğünü, Bakanlığın belediyelerden gelen talepler konusunda önerileri olduğunu belirten Kurum, “Ancak şu anki yasada Boğaziçi’nde imar planı yapma yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığında değildir. Şu an yasa gereği imar planı yapma yetkisi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün teklifi ve Bakanlığımızın yine sekretaryasıyla, bakanlık onayı ve uygun görüşüyle Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu’ndadır. Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır ve üyeleri vardır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir. Şu an yetki zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında değildir.” Kurum, İBB’nin devre dışı kalıp kalmayacağı ve düzenlemenin seçimden sonrası yapılması eleştirilerine yönelik, “Bu yasaya ilişkin talepler uzun zamandır var. Bunun seçim öncesi veya sonrasıyla alakası yok. Yani burada birilerinden yetki almak gibi bir durum söz konusu değil. Tekrar söylüyorum, dünyanın incisi İstanbul Boğazı’mızı korumaya, siluetini daha da güzel hale getirmeye yönelik bir çalışmadır. Bu çalışmanın dışında herhangi bir şekilde Boğaz’ımızı imara açma veya İstanbul Büyükşehir Belediyesinin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir.” diye konuştu. 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle