‘Zaten yetki İBB’de değil’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Boğaziçi’nde imar planı yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda (İBB) olmadığını belirterek “İBB Başkanlığı’nın yetkisini alma durumu söz konusu değildir. Şu an yetki zaten İBB Başkanlığı’nda değildir” dedi.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nin ardından Bakan Kurum, son günlerde tartışılan ve İstanbul Boğaziçi’nin denetim ve imar yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınıp, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir heyete verildiğine ilişkin soruları yanıtladı.Meclis’te, Boğaziçi öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgeleriyle ilgili çalışma yürütüldüğünü, Bakanlığın belediyelerden gelen talepler konusunda önerileri olduğunu belirten Kurum, “Ancak şu anki yasada Boğaziçi’nde imar planı yapma yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığında değildir. Şu an yasa gereği imar planı yapma yetkisi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün teklifi ve Bakanlığımızın yine sekretaryasıyla, bakanlık onayı ve uygun görüşüyle Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu’ndadır. Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır ve üyeleri vardır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir. Şu an yetki zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında değildir.” Kurum, İBB’nin devre dışı kalıp kalmayacağı ve düzenlemenin seçimden sonrası yapılması eleştirilerine yönelik, “Bu yasaya ilişkin talepler uzun zamandır var. Bunun seçim öncesi veya sonrasıyla alakası yok. Yani burada birilerinden yetki almak gibi bir durum söz konusu değil. Tekrar söylüyorum, dünyanın incisi İstanbul Boğazı’mızı korumaya, siluetini daha da güzel hale getirmeye yönelik bir çalışmadır. Bu çalışmanın dışında herhangi bir şekilde Boğaz’ımızı imara açma veya İstanbul Büyükşehir Belediyesinin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir.” diye konuştu.
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