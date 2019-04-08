Zaten serbestmiş
ESENYURT’ta seyir halindeyken lüks aracının direksiyonunu kırıp kaldırımda yürüyen genç kıza çarpıp kaçan sürücünün ifadesine Hürriyet ulaştı.
hlas Haber Ajansı’nın önceki gün servis ettiği görüntülerle duyulan olayın geçen yıl kasım ayında meydana geldiği ortaya çıktı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atıp başının üzerine kaldırıma düşen 15 yaşındaki M.K.S.’nın topuğunun ezildiği, hastanedeki müdahalesinin ardından sürücüden şikâyetçi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan F.K. “Kızım hastalandı. Aceleyle evden çıktık. Yolda direksiyon hâkimiyetini kaybettim. Birine çarptığımı fark ettim. Kaza yerinden ileride durdum. Geri baktığımda çarptığım kızın ayağa kalktığını gördüm. Kızımı hastaneye yetiştirmek için yola devam ettim. Hastaneye gittikten sonra geri döndüm. Çarptığım kız olay yerinde yoktu” dedi. F.K., sevk edildiği adliyedeki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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