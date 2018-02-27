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    Sır çözülemedi

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

    Trabzon'da eylül ayında kaybolan Mehmet Tüysüz'ün öldürüldüğü öne sürüldü. İzmit'te bulunan araçtaki kan örneği Tüysüz'e ait çıktı. Kazılarda ceset bulunamadı ama "Başıma bir şey gelirse sorumlusu odur" diye dilekçe verdiği eski eşinin sevgilisi ile eski eş tutuklandı

    TRABZONLU Mehmet Tüysüz 29 Eylül 2017 günü evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Son olarak konuştuğu kuzeni Adnan Tüysüz'e Rize'den gelen bir kişiyle Çömlekçi Mahallesi'nde buluşacağım söyleyen Tüysüz'ün hayatından endişe duyan ailesi polise başvurdu. Aile, Tüysüz'ün bir süre önce boşandıkları eşi ile sevgilisinden şüphelendiklerini ifade etti.

    KAÇIRILDIĞI BELİRLENDİ

    Mehmet Tüysüz'ün son olarak Çömlekçi'de görüldüğü tespit edildi. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen cinayet masası ekipleri, Tüysüz'ün bir araçla kaçırıldığını belirledi. Polis izini sürdüğü olayda kullanılan aracı İzmit'te buldu. Araçta kan izlerine rastlandı. Anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırıldığında, kan izinin Mehmet Tüysüz'e ait olduğu belirlendi. Tüysüz'ün son olarak Sera Gölü çevresine götürüldüğünü tespit eden ekipler, 7-8 noktada kazı yaparak ceset aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

    REDDETTİ, TUTUKLANDI

    Cinayet masası ekipleri Tüysüz'ün daha önce jandarmaya "Başıma bir şey gelirse, eski eşimin sevgilisi sorumludur" şeklinde dilekçe verdiğini belirledi. İddiaya göre Mehmet Tüysüz kızını, boşandığı eşinin Ali O. ile olan ilişkisinden kötü etkileneceğini düşünüp yanına almak istiyordu. Bu nedenle taraflar arasında husumet oluştu.

    Polis, ortadan kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Tüysüz'ün eski eşi ve sevgilisinin olayla ilgisi olabileceğini değerlendirerek harekete geçti. Birçok suçtan arama kaydı bulunan Ali Ö. İzmir'de, Tüysüz'ün eski eşi İlknur P. ise Trabzon'da gözaltına alındı.

    Ali Ö. götürüldüğü Izmit'te, İlknur P. ise Trabzon'da tutuklandı. Cinayet ve cinayete azmettirme suçlarından tutuklanan iki kişi iddiaları reddetti. Mehmet Tüysüz'ün kaçırıldığı aracı kullanan şüpheli ise aranıyor.

    Etiketler: cinayet , adnan tüysüz , sır cinayet , son dakika
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