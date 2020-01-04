Zamlı öğretmen maaşı ne kadar? 2020 öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları, son 6 aylık enflasyon oranları sonrasında netlik kazandı. Buna göre derecelerine göre belirli oranda zam alacak olan öğretmenler, 2020 yılında zamlı öğretmen maaşı ne kadar sorusu ile konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2020 yılı öğretmen zammı enflasyon oranının belirlenmesinin ardından netlik kazandı. Önceden 3.804 lira maaş alan öğretmenler, yeni yılda 4.013 TL maaş alacak. Öğretmenlerin alacağı maaş, kadro derecelerine göre değişkenlik gösterecek.

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

2019 yılında 3.101,9 lira maaş alan emekli öğretmenler ise 2020 yılında 3.272,1 lira maaş alacak..