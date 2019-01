Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları

Memur emeklilerine yapılan yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 10.19’luk zam ile birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zamlı maaşlar belli oldu. Yapılan zam ile birlikte emeklilerin her ay maaşlarına yatan ek ikramiye tutarları da arttı. İşte, 2019 zamlı emekli maaşları hakkında detaylar...

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lük fark da eklendiğinde, memur emeklileri maaşlarını ocakta yüzde 10.73 zamlı alacak. Böylece en düşük memur emekli maaşı da 2 bin 379 lira olacak.







SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI

Açıklanan 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyonuna göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. En düşük SSK emeklisinin aylığı ek ödeme ile birlikte 1.964 liraya çıkacak.

2018’in son altı ayında gerçekleşen enflasyona göre de 2019’un ocak ayında en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.888,65 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.690 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.282,61 liraya yükselecek. Emekliler maaşına göre 51 lira ila 254 lira arasında değişen rakamlarda ek ikramiye alacak.

EK ÖDEMELER ARTTI

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın 8 Ocak 2019 tarihli yazsına göre; Memur emeklilerine yapılan yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 10.19’luk zam ile birlikte emeklilerin her ay maaşlarına yatan ek ikramiye tutarları da arttı. 2019 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emekliler 1000'er liralık ikramiye alacaklar. İşte, Noyan Doğan'ın yazısından detaylar...

Emeklilerin maaş hesaplarında en çok kafa karışıklığı yaratan konu, ek ödemeler. Ek ödeme nedeniyle emekliler ya maaşını yanlış hesaplıyor ya da maaşının eksik yattığını öne sürüyor. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri her ay ek ödeme alıyor ve bu sayede de maaşları artıyor. Peki, nedir bu ek ödeme? 2006 yılında vergi iadesinin yerini ek ödeme aldı ve tüm emeklilerin maaşının yüzde 4’ü, ek ödeme olarak, her ay maaş hesaplarına yatırılıyor. Yüzde 4’lük oran sabit ve maaşa göre hesaplanıyor. Hal böyle olunca da maaşı düşük olanın ek ödemesi düşük, yüksek olanın ek ödemesi de yüksek oluyor. Örneğin, 2.500 lira maaş alan bir emekli her ay 100 lira ek ödeme alırken, maaşı 13 bin lira olan bir emekliye her ay 520 lire ek ödeme yatıyor.

EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

Ek ödeme konusunda bilinmesi gereken ise ödemenin net maaş üzerinden hesaplanıyor olması. Bir örnekle anlatırsam daha iyi anlaşılır. 2018’in son maaşını aralık ayında aldınız ve elinize geçen tutar 2.500 lira. Bu sizin maaşınız değil; 2.500 liranın içinde, ek ödeme de var. Aslında maaşınız 2.403 lira; 97 lira ise ek ödeme tutarınız. 2019’un ocak ayında alacağınız yüzde 10.73’lük (memur emeklileri için yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10.19) zammı, 2.403 lira üzerinden hesaplayacaksınız. Hesapladığınızda 257.84 liralık zamla maaşınız 2.660.84 lira olacak. İşte bunun üzerine yüzde 4’lük ek ödeme alacaksınız. Yüzde 4’lük ek ödemeyi (106.4 lira) eklediğinizde Ocak 2019’da elinize geçen tutar 2.767.2 lira olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ OLACAK

2019’da da emekliler, yine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 1000 liralık ikramiye alacaklar. Kimi emekliler ikramiye tutarının artırılacağı yönünde söylentiler olduğunu ve bunun doğru olup olmadığını da soruyor. Şimdilik bu konuda bir gelişme yok. Daha açık bir anlatımla bu sene de bayram ikramiyeleri olacak ama bin liralık rakam artacak mı; o tarafı belli değil.