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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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08.01.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları

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Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları

Kamuda görevli memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi milyonlarca vatandaşın 2019'da alacakları zamlı maaşlar geçtiğimiz günlerde belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri sonrası, yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranları netleşti. Peki, Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Memur emeklilerine yapılan yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 10.19’luk zam ile birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zamlı maaşlar belli oldu. Yapılan zam ile birlikte emeklilerin her ay maaşlarına yatan ek ikramiye tutarları da arttı. İşte, 2019 zamlı emekli maaşları hakkında detaylar...

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lük fark da eklendiğinde, memur emeklileri maaşlarını ocakta yüzde 10.73 zamlı alacak. Böylece en düşük memur emekli maaşı da 2 bin 379 lira olacak.

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI

Açıklanan 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyonuna göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. En düşük SSK emeklisinin aylığı ek ödeme ile birlikte 1.964 liraya çıkacak.

2018’in son altı ayında gerçekleşen enflasyona göre de 2019’un ocak ayında en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.888,65 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.690 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.282,61 liraya yükselecek. Emekliler maaşına göre 51 lira ila 254 lira arasında değişen rakamlarda ek ikramiye alacak. 

EK ÖDEMELER ARTTI

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın 8 Ocak 2019 tarihli yazsına göre; Memur emeklilerine yapılan yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 10.19’luk zam ile birlikte emeklilerin her ay maaşlarına yatan ek ikramiye tutarları da arttı. 2019 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emekliler 1000'er liralık ikramiye alacaklar. İşte, Noyan Doğan'ın yazısından detaylar...

Emeklilerin maaş hesaplarında en çok kafa karışıklığı yaratan konu, ek ödemeler. Ek ödeme nedeniyle emekliler ya maaşını yanlış hesaplıyor ya da maaşının eksik yattığını öne sürüyor. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri her ay ek ödeme alıyor ve bu sayede de maaşları artıyor. Peki, nedir bu ek ödeme? 2006 yılında vergi iadesinin yerini ek ödeme aldı ve tüm emeklilerin maaşının yüzde 4’ü, ek ödeme olarak, her ay maaş hesaplarına yatırılıyor. Yüzde 4’lük oran sabit ve maaşa göre hesaplanıyor. Hal böyle olunca da maaşı düşük olanın ek ödemesi düşük, yüksek olanın ek ödemesi de yüksek oluyor. Örneğin, 2.500 lira maaş alan bir emekli her ay 100 lira ek ödeme alırken, maaşı 13 bin lira olan bir emekliye her ay 520 lire ek ödeme yatıyor.

EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

Ek ödeme konusunda bilinmesi gereken ise ödemenin net maaş üzerinden hesaplanıyor olması. Bir örnekle anlatırsam daha iyi anlaşılır. 2018’in son maaşını aralık ayında aldınız ve elinize geçen tutar 2.500 lira. Bu sizin maaşınız değil; 2.500 liranın içinde, ek ödeme de var. Aslında maaşınız 2.403 lira; 97 lira ise ek ödeme tutarınız. 2019’un ocak ayında alacağınız yüzde 10.73’lük (memur emeklileri için yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10.19) zammı, 2.403 lira üzerinden hesaplayacaksınız. Hesapladığınızda 257.84 liralık zamla maaşınız 2.660.84 lira olacak. İşte bunun üzerine yüzde 4’lük ek ödeme alacaksınız. Yüzde 4’lük ek ödemeyi (106.4 lira) eklediğinizde Ocak 2019’da elinize geçen tutar 2.767.2 lira olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ OLACAK

2019’da da emekliler, yine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 1000 liralık ikramiye alacaklar. Kimi emekliler ikramiye tutarının artırılacağı yönünde söylentiler olduğunu ve bunun doğru olup olmadığını da soruyor. Şimdilik bu konuda bir gelişme yok. Daha açık bir anlatımla bu sene de bayram ikramiyeleri olacak ama bin liralık rakam artacak mı; o tarafı belli değil.

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