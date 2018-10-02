Zamlar geri alınmayacak mı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Döviz fiyatları indi iniyor. Ekonomik yangın söndü sönüyor. Peki yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, karanlık niyetlileri deşifre etmelidir” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Döviz fiyatları indi iniyor. Ekonomik yangın söndü sönüyor. Peki yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, karanlık niyetlileri deşifre etmelidir” dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:
ÖYLE BİR TEŞEKKÜR ETTİK
"Yüzde 2-3 oy alırlar, erirler, grup bile kuramazlar diye nifak yayanları tek tek not aldık; sonra hepsine birden öyle bir teşekkür ettik, şaştılar kaldılar. Kendi kurşunumuzla ölmeyi başkalarının ipiyle sallanmaya hep tercih ettik. Ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan, kârına kâr katan, haksız kazanç ve servet edinenler, milli mensubiyeti idrak etmemiş utanmazlardır. Savaş yıllarında karaborsacılık yapan, stokçuluktan geçinen satılmışların durumu ne ise ekonomik saldırıda fiyat etiketlerini şişirenler de aynıdır. Kemerleri sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı surette sıkacaktır? Nedir bu içimizdeki haşeratlardan çektiklerimiz?New York’ta düzenlenen BM toplantısı sadece günü kurtarmış, durumu idare etmiştir. BM uluslararası sömürü çarkının kaynağı, emperyalizmin makyaj ve maskesidir. Zalimlere çıt çıkarmayan, bununla da yetinmeyip terör örgütlerini palazlandırıp hıyanetlerini teşvik eden, oluk oluk akan kanları seyreden sözde gelişmiş ülkeler insanlıkta sınıfta kalmışlardır. Sayın Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma Türkiye’nin duruşunu teyit etmiştir. Trump’ın ekose siyaseti, kursağında kalacaktır.Terör örgütleri ister Fırat’ın doğusunda, ister batısında, isterse de ülke topraklarında olsun, hepsini birden imha etmek kaçınılmaz milli zarurettir. Varlığımıza ve istiklalimize kasteden, kurşun atan, pusu kuran, bomba fırlatan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırı düzenleyen kim varsa kafaları koparılmalıdır. Biz Cumhur İttifakı’na bağlıyız. Önümüzdeki gündemlere kilitleneceğiz.”
ALMANYA ZİYARETİ FAYDALI OLDU
Sayın Cumhurbaşkanı’nın Almanya ziyareti son derece faydalı olmuş, körelen ilişki ağları tekrar canlanmaya başlamıştır. Dileğimiz gerginlik ve kopuş değil, uyum ve işbirliğidir. Ne var ki, Almanya Başbakanı Merkel’in FETÖ konusundaki tespit ve değerlendirmeleri oldukça hatalıdır. Hele Almanya Cumhurbaşkanı’nın Sayın Erdoğan onuruna verdiği akşam yemeğinde, ülkemiz aleyhine yaptığı haksız eleştirileri ne misafirperverliğe, ne de devlet adamlığına uygun düşmüştür. Almanya Türkiye’nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa, FETÖ’yü terör örgütü olarak tanımalı, ülkesindeki FETÖ’cüleri iade etmelidir.
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