Zamanla yarıştılar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)
10.11.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

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SİVAS’ta 15 gün önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve tedavi altında olduğu hastanede bu sabah beyin ölümü gerçekleşen Münüriye Demiray’ın (66) böbrekleri ve karaciğeri, 3 kişiye umut oldu.

Sivas’ta yaşayan 5 çocuk annesi Münüriye Demiray, 15 gün önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde yoğun bakıma alınan Demiray’ın bu sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi, Münüriye Demiray’ın organlarını bağışlama kararı verdi. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’nin koordinasyonunda, Malatya’dan gelen ekibin yaklaşık 2 saat süren operasyonunun ardından, Demiray’ın böbrekleri ve karaciğeri alındı. Organlar, nakil bekleyen hastalar için Erzurum ve Malatya’ya gönderildi.

Nakil hakkında bilgi veren Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç Dr. Zekeriya Öztemur, organları bağışlayan aileye teşekkür ederek, "Yaklaşık 2 hafta önce yoğun bakımımızda yatmakta olan bir hastamızda beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarının isteği üzerine dün sabaha karşı organ nakli ile ilgili bütün prosedürlerimizi tamamladık.

Malatya’dan bir ekip hastamızın organlarını almak üzere yola çıktı. Ancak ekip Sivas’a 1 saat kala hastamızın durumu kötüleşti, kalbi durdu. Bunun üzerine çok acil bir müdahale yaptık. Hastamızı kalp makinesine bağlayarak organları koruduk. Malatya ekibi geldi, karaciğerini ve 2 böbreğini sağlıklı bir şekilde çıkardık. Karaciğerini Malatya’ya gönderdik, 2 böbreğini de Erzurum’a gönderdik. Onun sayesinde belki 3, belki daha fazla hastamızın canını kurtardık.

Bütün ekipte yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki hasta yakınlarına anlayışlarından dolayı, böyle bir hizmete katkıda bulunmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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