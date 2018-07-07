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    Zaman yazarlarına 'örgüt'ten ceza

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    07.07.2018 - 01:44 | Son Güncelleme:

    FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen, kapatılan Zaman gazetesi yazarlarının yargılandığı davada karar çıktı.

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 8 yıl 9’ar ay hapis cezası verdi. İbrahim Karayeğen ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklarla aynı cezayı alan Ali Bulaç ve Şahin Alpay’ın yaşı ve sağlık durumları nedeniyle tahliye edilmiş olmalarını dikkate alan mahkeme, Alkan ve Karayeğen’in tahliyesine hükmetti.

    Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal’ı ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 10.5’ar yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, pişmanlık hali içerisinde olmadığı gerekçesiyle takdir indirimi yapmadı.

    Alpay, Türköne, Bulaç, Alkan, Karayeğen ve Ünal ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten beraat etti.

    Mahkeme, Nuriye Ural (Akman), İhsan Duran Dağı, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Mehmet Özdemir, Orhan Kemal Cengiz’in beraatına karar verdi.  

    Etiketler: Zaman Gazetesi , FETÖ , gazetehaberleri
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