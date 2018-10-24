Zalimlere inat yaşama tutundular

BACAKLARI İÇİN YALNIZCA 400 LİRA

Herkül: Herkül bir yıl önce Mardin’de vuruldu. Altı operasyon oldu. Ön iki bacak kurtarılamadı. Bir yılı geçkin süredir bizimle. Şu an Kabahatler Kanunu’na göre de bunun cezası 625 lira. Erken ödenir ise indirim de var. Vuran belli ve 400 lira para cezası ödedi.

Diva: 6 Ağustos 2012’de merkeze katıldı. Çankaya Belediyesi barınağına terk edilmiş. Hem kuyruğunu hem bacağını yemiş. Yemeği reddetmiş. Sekiz ay süren bir süreç olmuş. Arada olanları bilemiyoruz. Çünkü su doldururken deliriyor. Hortum, sopa gibi cisimlere tepkisi korkunç. O gün barınaktan aldık ve bugün Diva sevgi sayesinde ayağa kalktı.

Batıkent: 10 Şubat 2014’te gece yarısı, bir arabanın köpeğe çarptığı ihbarı geldi. Bir bacağı kırıktı. 4.5 yıldır beraberiz. İlk önce çok ürkekti. Zamanla çok alıştı. Resim çektirmeyi çok sevmez. Üç bacaklıdır ama çok çevik hareket eder.

BEBEĞE ÇARPIP KAÇMIŞLAR

Evren: 11 Ocak 2013’te dört kırıkla, vücut ısısı düşmüş şekilde, yolun kenarında bulundu. Altı aylıktı. Yaşaması mucize olarak görülüyordu. Dört ameliyat geçirdi. Üç bacaklı bir şekilde yaşıyor. Bize alan dışındayken kuyruk sallar. Yanına gidip ondan bahsedersek anlar. Hemen kulübeye girip saklanır.

Sarıkız: 9 Temmuz 2011’de yolda zorlukla yürüyordu. Bebekti. Bacağı kırılıp kaynamıştı. Karantina ortamında tuttuk. Uyuz tedavisi yaptık. Bacağı, büyüdükçe daha iyi oldu. Tam yedi yıl oldu. Kibar, naif bir kız. Tüm arkadaşları ile iyi anlaşıyor.

Emek: 25 Mart 2015’te Eskişehir yolu üzerinde bulundu. Bebekti. Biri aracı ile çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle boş araziye koşuyor. Oğlanı baygın, kırıkları ile aldık. Ön ve arka bacağı kırıktı. Kafası travmalıydı. Bayağı maliyetli ve zorlu bir ameliyat süreci geçirdi. Üç yıldır birlikteyiz.

kanser olunca

terk edildi

Tudek: 8 Ekim 2013’te Yenimahalle barınağından bir aylık bebek ve bacağı kırıkken aldık. Her şeyi aştı, ameliyat oldu, uzun süre steril ortamda tuttuk. Şu anda beş yaşında ve en neşeli çocuklardan birisi.

Dumlu: Bacağı kanser olunca Çankaya Belediyesi’nin barınağına terk ediliyor. Barınaklarda ameliyat imkânı yok. 17 Kasım 2014’te aldık. Küskün, morali bozuk ve çok zayıftı. Dört yıl geçti. Şimdi hep gülüyor, kocaman cüssesi ile hoplaya zıplaya bizi karşılıyor.”





AKIL HASTANESİNDE TECRİT EDİLSİNLER

Merkezi gezdiren Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü, “Barınaklara gerçek denetim yapılmalı ve suça ceza verilmeli. Bu hapis değil, akıl hastanesinde tecrit olmalı. Çünkü her yönü ile hayvana şiddeti yapan, herkese, her canlıya yapar ve akıl sağlığı yerinde değildir” diyor.

İlker: 20 Mart 2012’de bir araba çarpmakla bırakmamış, sürüklemiş de. Bacak arası parçalanmış, kırıkları var. Uzun süren bir tedavi süreci geçirdi. Maalesef arka bacağının kesilmesi gerekti. 6.5 yılı bitirdik İlker ile. Her söyleneni anlar. Sev diye saatlerce oturabilir yanınızda.

Beyefendi: 25 Kasım 2014’te Hakkâri Çukurca’da bulundu. Bebekti ve vurulmuştu. Felç kalmış, yol kenarında insanlar kovalıyor ama kaçamıyor. Bir imam üzülüyor ve sosyal medyada ilan veriyor. Desteklerle oradan Van’a ve sonra da Ankara’ya getirdik. Uslu, efendi bir çocuk ama tanımadıklarına hâlâ mesafeli.