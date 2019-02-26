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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.02.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Zahide Üner tutuklandı 

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olan ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli Zahide Üner, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada firari olarak aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olan Zahide Üner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Üner'in “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılığın talebini karara bağlayan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Üner'in “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakkında adli kontrol kararı bulunan Üner, 13 Şubat'ta sahte kimlikle Dalaman'da yakalanmış ve soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilmişti.

Üst aramasında yaklaşık 100 bin lira, çok sayıda flashdisk ve doküman ele geçirilen Üner'in, Muğla'dan yasa dışı şekilde deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeyi planladığı öğrenilmişti.

Ayrıca şüpheli Üner'in yakalandığı sırada cep telefonunu İstanbul'daki evde bıraktığı da tespit edilmişti. 

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