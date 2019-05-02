ZAHA artık yerli
TÜRKİYE, dünyada yalnızca ABD tarafından üretilen zırhlı amfibi hücum aracını, yerli imkânlarla üretecek. Araç, 2021 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek ve ilk kez çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’da kullanılacak.
FNSS tarafından üretimi yapılacak olan ‘zırhlı amfibi hücum aracı’nın (ZAHA) ön prototipinin tanıtımı ilk kez Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te yapıldı. Hürriyet’e bilgi veren FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, proje büyüklüğünün 150 milyon Euro olduğunu belirterek, “Araç, Türk Deniz Kuvvetleri’nin 21’inci yüzyıl muharebe alanı gereksinimleri nedeniyle ortaya çıktı. Bu aracı, bugüne kadar sadece ABD üretiyordu.
Türkiye, zırhlı amfibi hücum aracı üretebilen dünyada ikinci ülke olacak” dedi. Aracın hem denizde hem de karada görev yapabildiğini belirten Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “ZAHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına amfibi harekâtta birliklerin kıyıya güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor. İlk etapta Anadolu Gemisi’nde 21 personel taşıyabilen 27 araç kullanılacak. Karaya 15 deniz mili mesafeden çıkarma yapabiliyorsunuz. Araç, 7 deniz mili hızda hareket edecek ve 4 metre dalgaya kadar görev yapabilecek. Aracın dönebilme kabiliyeti var ve denizde ters dönse bile kendini düzeltebilecek. Bu çok ciddi bir teknoloji. Karaya ulaştıktan sonra da aynen zırhlı muharebe aracı gibi karada muharebe edebilecek. Teslimatlar 2021 yılında başlayacak. 2022 yılında tamamlanacak.”
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