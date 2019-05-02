ZAHA artık yerli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZAHA artık yerli
GeriGündem ZAHA artık yerli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Eray GÖRGÜLÜ/İSTANBUL
02.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ZAHA artık yerli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ZAHA artık yerli

TÜRKİYE, dünyada yalnızca ABD tarafından üretilen zırhlı amfibi hücum aracını, yerli imkânlarla üretecek. Araç, 2021 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek ve ilk kez çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’da kullanılacak.

FNSS tarafından üretimi yapılacak olan ‘zırhlı amfibi hücum aracı’nın (ZAHA) ön prototipinin tanıtımı ilk kez Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te yapıldı. Hürriyet’e bilgi veren FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, proje büyüklüğünün 150 milyon Euro olduğunu belirterek, “Araç, Türk Deniz Kuvvetleri’nin 21’inci yüzyıl muharebe alanı gereksinimleri nedeniyle ortaya çıktı. Bu aracı, bugüne kadar sadece ABD üretiyordu.

ZAHA artık yerli

Türkiye, zırhlı amfibi hücum aracı üretebilen dünyada ikinci ülke olacak” dedi. Aracın hem denizde hem de karada görev yapabildiğini belirten Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “ZAHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına amfibi harekâtta birliklerin kıyıya güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor. İlk etapta Anadolu Gemisi’nde 21 personel taşıyabilen 27 araç kullanılacak. Karaya 15 deniz mili mesafeden çıkarma yapabiliyorsunuz. Araç, 7 deniz mili hızda hareket edecek ve 4 metre dalgaya kadar görev yapabilecek. Aracın dönebilme kabiliyeti var ve denizde ters dönse bile kendini düzeltebilecek. Bu çok ciddi bir teknoloji. Karaya ulaştıktan sonra da aynen zırhlı muharebe aracı gibi karada muharebe edebilecek. Teslimatlar 2021 yılında başlayacak. 2022 yılında tamamlanacak.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bakan Akar'dan James Jeffrey ile kritik görüşme

2 çocuk kayboldu...

Umutlar tükendi... 100. günde en acı davet

Bennu Gerede: Acun'a yalvardım ama...