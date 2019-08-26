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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.08.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Zabıtadan vatandaşlara megafonlu çağrı: Atmayın!

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Zabıtadan vatandaşlara megafonlu çağrı: Atmayın!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar piknik alanlarına akın etti. Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri ise piknikçilerin yoğun olduğu yerlerde çöp atılmaması için anons yapıyor

Hafta sonu özellikle piknikçilerin akın ettiği Beykoz’daki ormanlık alanlarda zabıta, elinde megafonla 'çöp atmayın' uyarısında bulundu. Temizlik ekipleri de ormanlık alanlara bırakılan çöpleri topladı.

ANONS YAPILIYOR

Hafta sonu özellikle piknikçilerin akın ederek yoğunluk oluşturduğu Beykoz’daki mesire, ormanlık ve yeşil alanlarda vakit geçiren vatandaşların çöplerini yeşil alanlara atmamaları konusunda zabıta ekipleri uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, bu alanlarda vakit geçiren vatandaşlara megafon ile anons yaparak çöplerini atmamaları konusunda uyarıda bulundu. Temizlik ekipleri de yeşil alanlara atılan çöpleri temizledi.

Beykoz Belediyesinde görevli çevre mühendisi Anıl Erten, “Beykoz ilçesi genelindeki yeşil alan, ormanlık alan, mesire alanı vasfındaki 15 adet noktamızın temizliğini Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftada 3 gün, 4 kişilik ekibimizle rutin olarak gerçekleştirmekteyiz. Belediyemiz zabıta ekipleri buraları ziyaret eden vatandaşları gerek uyarı noktasında, gerek ekiplerimize çalışmalarında yardımcı olmak noktasında anons ederek bize refakat etmekteler. Vatandaşlarımıza burada sunmuş olduğumuz hizmet, gün sonunda burada ister istemez bırakmış oldukları kirlilikleri atıkları giderebilmek noktasında, onlara bir sonraki gelişlerinde daha temiz bir ortam oluşturabilmek adına yürütülüyor. Bizim onlardan isteğimiz, bu konuda biz elinden geldiğince hepsinin yardımcı olmasını diliyoruz. Günlük olarak 100 - 150 kilogram civarında atığımız mevcut. 3 gün düşündüğümüzde 450 - 500 kiloya yani yarım tona yakın atık oluşumu mevcut. Bu çok yüksek bir miktar. Bizim amacımız bunu mümkün olduğunca azaltabilmek, azaltamadığımız noktada temizliğini yapmak” dedi.

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