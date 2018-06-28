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    Güngören'de ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtı...

    İstanbul,(DHA)
    28.06.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    Güngören'de zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta yaralandı.  İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

    Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoparan Mahallesi'nde seyyar satıcılara karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında tezgahlarına el konulmak istenen seyyar satıcılar duruma tepki gösterdi. İki taraf da geri adım atmayınca olaylar çıktı. Seyyar satıcılar zabıtaya taş ve sopalarla saldırdı. Güngören Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Çıkan olaylar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

    Güngörende ortalık karıştı Polis havaya ateş açtı...

    Etiketler: seyyar satıcı , kavga , son dakika , haberler
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