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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
23.05.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Zabıta şikayet üzerine harekete geçti... Kokudan içeri giremedi

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çevre sakinlerinin kötü kokudan rahatsız olup şikayetçi olması üzerine eskiden besihane olarak kullanılan binada kaçak olarak hayvan sakatatlarının işlendiği belirlendi. Zabıta ekiplerinin kokudan girmekte zorlandığı, her tarafını kurtların sardığı hijyen koşullarından uzak tesiste, yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırıldığı da tespit edildi. İşletmecisine 20 bin lira para cezası kesilen tesisin, temizlenip, ilaçlandıktan sonra mühürleneceği bildirildi.

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  • Zabıta şikayet üzerine harekete geçti... Kokudan içeri giremedi
  • Zabıta şikayet üzerine harekete geçti... Kokudan içeri giremedi
  • Zabıta şikayet üzerine harekete geçti... Kokudan içeri giremedi
  • Zabıta şikayet üzerine harekete geçti... Kokudan içeri giremedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Goncalı Mahallesi'ndeki, daha önce besihane olarak kullanılan bir tesisten kötü kokuların yayıldığı ihbarı üzerine Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, eski besihanenin hayvan sakatatlarının işlendiği tesise dönüştürüldüğünü belirledi. Hijyen koşullarının hiçe sayıldığı, kötü koku nedeniyle içeri girilmesinde bile zorlanılan tesis, zabıta ekiplerini de şaşırttı.

Burunlarını kapatarak içeri girebilen görevliler, tesisin sadece içi değil, bahçesinde de şoke edici manzarayla karşılaştı.

Büyükbaş hayvanlara ait sakatların işçiler tarafından sağlıksız bir ortamda ayıklanıp çorbacılara ve lokantalara satıldığı sanılırken, etraftaki kurtlar ve bahçedeki çürümüş sakatat parçaları dikkati çekti.

Bahçedeki bir kamyonun içinde ise tonlarca ağırlıkta büyükbaş hayvan bacağı bulundu. Hayvan sakatatlarının kaçak olarak işlendiği tesiste Afganistan uyruklu işçilerin kaçak çalıştığı da belirlendi.

Zabıta ekipleri, işletmeyi mühürlemek için tutanak hazırlarken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tesisi işleten Ali Karamürsel'e 20 bin lira para cezası kesti. Aynı kişi hakkında daha önce de 23 kez işlem yapıldığı bildirildi.

Tesis içindeki tüm sakatatlara imha edilmek üzere el konuldu. Tesisin, temizlenip, ilaçlandıktan sonra mühürleneceği bildirildi.

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