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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Akif ÖZDEMİR/DHA
03.10.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, vatandaşlar zabıtaya incir attı

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ADANA'da zabıta ekiplerinin, dikenli incir satan bir seyyar satıcının mallarına el koyarken tezgahta bulunan incirleri yere dökmesi, çevredekilerin tepkisine neden oldu. Bazı kişiler yerdeki dikenli incirleri zabıta ekiplerine atarken, satıcıya ise para vererek zararını karşılamaya çalıştı. 

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  • Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler para verdi
  • Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler para verdi
  • Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler para verdi
  • Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler para verdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Seyhan ilçesi Çakmak caddesi üzerinde dikenli incir satan seyyar satıcının çevresinde toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tezgahtaki incirlere el koydu. Çevredekilerin ikna etmeye çalıştığı zabıtalar, dikenli incirlerin olduğu tezgahı araca yüklerken bir kısmını da yere döktü. Çevrede toplanan kalabalık, tepkiler üzerine hızla uzaklaşan zabıtalara dikenli incir fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeyse bazı vatandaşların, "Ne yapsın, hırsızlık mı yapsın? Ayıp be kardeşim" diyerek tepki gösterdiği görüldü. 

DÖKÜLEN İNCİRLERİN PARASINI VERDİLER

Dikenli incirleri yere döken zabıta ekiplerinin caddeden ayrılması üzerine yolda yürürken olayı gören bir kadın, ismi öğrenilemeyen seyyar satıcıya yerdeki dikenli incirlerin parasını ödeyip, zararını karşılamaya çalıştı. Yerde kalan dikenli incirler bir süre sonra temizlik görevlisi bir kadın tarafından toplandı.

'O KADAR DİL DÖKTÜM, GÖTÜRDÜLER'

Adana'da zabıta ekipleri tarafından incir tezgahı götürülen Dilaver Yiğit (18), şunları söyledi:

"İlk olarak zabıta amiri, tezgahımı kaldırmamı istedi. Ancak tezgahı, tekerlerinde sorun olduğu için kaldıramadım. Beni idare etmelerini, tezgahı kaldırmak için ailemden yardım isteyeceğimi söyledim. O kadar dil döktüm, başka yapabileceğim iş olmadığını söyledim. Buna rağmen kafa tuttuğumu söyleyip, 15 dakika sonra gelen iki ekip ile tezgahı yükleyip, götürdüler. Vermemek için direndim ama götürdüler. Çevredeki vatandaşlar da bana sahip çıktı. İki kadın gelip, incirler için para verdiler. Ben de teşekkür ettim. Lise mezunuyum. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum."

Çevredeki esnaf da duruma tepki gösterdi.

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