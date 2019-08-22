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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Zabıta Mehmet’i yıprattınız’

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
‘Zabıta Mehmet’i yıprattınız’

Zabıta memuru Mehmet Yürekli, istemediği halde farklı kadrolara atandığını ve haksız yere çok sayıda disiplin cezasıyla karşı karşıya kaldığını iddia ederek Mamak Belediyesi’ne dava açtı. Ankara 8. İdare Mahkemesi emsal nitelikte bir karar vererek Yürekli’nin yıprandığına ve mobbing uygulandığına, kendisine tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Zabıta memuru Mehmet Yürekli, Mamak Belediyesi’nde zabıta müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. 2004’te talebi olmadığı halde Hesap İşleri Müdürlüğü’ne atandı. Yürekli, bu atama kararının iptali için dava açtı ve kazandı. Kararın ardından görevine dönmeyi bekleyen Yürekli, bu göreve başka bir kişinin atandığını öğrendi. Bunun üzerine, kendisi yerine yapılan atamanın ‘usul ve yasaya aykırı’ olduğu gerekçesiyle iptali için yeni bir dava açtı ve kazandı.

OLMAYAN MÜDÜRLÜĞE ATANDI

Mehmet Yürekli’nin görevine dönme mücadelesi sürerken, 2009’da üst üste iki kez hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi. Yürekli, bu cezaların iptali için de yeni bir dava açtı ve kazandı. Belediye ise Yürekli’yi Kutludüğün Mahallesi biriminin başına getirdi. Ancak Yürekli, bu atama kararı için de yeni bir iptal davası açtı. Çünkü böyle bir birim yoktu. Ankara 1. İdare Mahkemesi, Kutludüğün Mahalle Birimi diye bir birimin mevcut olmadığı gerekçesiyle bu atamayı iptal etti.

TEMİZLİK ODASI VERİLDİ

Bu süreçte Belediye, Yürekli’ye 11 gün ‘mazeretsiz ve kesintisiz’ işe gelmediği için müstafi (kendi isteği ile çalıştığı işinden istifa etmesi) sayılmasına karar verdi. Yürekli, bu kararın iptali için de yeni bir dava açtı. İdare mahkemesi bu kararın da iptaline karar verdi. Art arda kararlar üzerine Yürekli’nin, 2011’de görevine dönmesine izin verildi. Ancak Yürekli’ye zabıta müdür yardımcılığı kadrosuna tahsis edilen oda yerine temizlik odası verildi. Yürekli, 2012’de emekliye ayrılmak zorunda kaldı.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA DAVA AÇTI

Emekli olan Mehmet Yürekli, 2005 yılından emekli olduğu tarihe kadar geçen dönemde kendisine mobbing uygulandığı gerekçesiyle Mamak Belediye Başkanlığı aleyhine 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Ankara 8. İdare Mahkemesi, idari eylemlerden hakları ihlal edilen kişilerin dava açmadan önce ilgili idareye başvurmaları ve idareden ön karar almaları gerektiğini, davacının böyle bir başvurusu olmadığını belirterek davayı reddetti.
Dosya idari yargının en üst makamı olan Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun (DİDDK) gündemine geldi. DİDDK, yerel mahkemenin esastan karar vermesine hükmetti.

MANEVİ TAZMİNAT KOŞULLARI OLUŞTU

DİDDK’nın kararından sonra dosyayı ele alan Ankara 8. İdare Mahkemesi, mobbing nedeniyle davacı Mehmet Yürekli’ye 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, geçen hafta tebliğ edilen gerekçeli kararında şu değerlendirmeyi yaptı: “Davacı hakkında kısa aralıklarla cereyan eden işlem ve eylemler (toplamda 8 sene) nedeniyle davacının manevi olarak yıprandığı, kendisine mobbing uygulandığı iddiasının sübuta erdiği ve manevi tazminat koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır.”

EMSAL BİR KARAR

Kararı değerlendiren idari hukukçu Ali Altay, “Kanıtlanmakta zorlanan mobbing için verilen emsal nitelikte bir karar. İdare, atamalar, disiplin cezaları ve emekli olma zorunda bırakılmaları konusunda daha dikkatli olmak zorunda” diye konuştu.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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