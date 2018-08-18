Zabıta komiseri ve memuruna rüşvet operasyonu
Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde zabıta komiseri Tahsin K. ve zabıta memuru Bilal Y., bir inşaat şirketi yetkilisi Y.G'den rüşvet alırken suçüstü yakalandılar. Y.G, polise, "İlk başta eksiğimiz yok para falan vermem deyince, 'Ben birşey bulurum sen rahat ol' dedi. İnşaatın durmaması için bugüne kadar rüşvet vermek zorunda kaldım." dedi.
Şişli Dolapdere Caddesinde bir inşaatın temel işlerini yapan taşeron şirket yetkilisi Y.G, Asayiş Şube Gasp Büro'ya gelerek, Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli 2 kişinin yaklaşık 45 gündür kendisinden düzenli olarak aldıklarını, 2 bin TL daha rüşvet istediklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Y.G, şikayetinde, "Bundan 45 gün önce geldiler. Komiser olanı, 'İnşaatı durduracağım ya da para vereceksin' dedi. Herhangi bir eksiğimizin olmadığını söyleyerek para vermeyeceğimi söyledim. Bunu söyleyince 'Ben birşey bulurum sen rahat ol." diyerek tehdit etti. İnşaatın durmaması için bugüne kadar 22 bin TL rüşvet vermek zorunda kaldım." dedi.
Polis, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Y.G'den istenen rüşvet paralarının seri numaralarını aldı. Y.G, kendisinden rüşvet isteyen kişileri arayarak, "Esentepe'de pastanede buluşalım, hem yemek yeriz" dedi. Randevunun ardından rüşvet buluşması dün Beşiktaş Yıldızposta Caddesi'nde bir pastanede gerçekleşti. Y.G, yanında getirdiği 2 bin TL'yi yemek sırasında zabıtalara verince Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği Memur Suçları Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde zabıta komiseri olan Tahsin K.(56) ve zabıta memuru Bilal Y.(26) gözaltına alındı.
Yapılan üst aramalarında Y.G'den aldıkları, daha önceden seri numaraları alınmış 2 bin TL ele geçti.
Tahsin K. ve Bilal Y, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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