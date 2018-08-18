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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
18.08.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Zabıta komiseri ve memuruna rüşvet operasyonu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Zabıta komiseri ve memuruna rüşvet operasyonu

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde zabıta komiseri Tahsin K. ve zabıta memuru Bilal Y., bir inşaat şirketi yetkilisi Y.G'den rüşvet alırken suçüstü yakalandılar. Y.G, polise, "İlk başta eksiğimiz yok para falan vermem deyince, 'Ben birşey bulurum sen rahat ol' dedi. İnşaatın durmaması için bugüne kadar rüşvet vermek zorunda kaldım." dedi.

Şişli Dolapdere Caddesinde bir inşaatın temel işlerini yapan taşeron şirket yetkilisi Y.G, Asayiş Şube Gasp Büro'ya gelerek, Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli 2 kişinin yaklaşık 45 gündür kendisinden düzenli olarak aldıklarını, 2 bin TL daha rüşvet istediklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Y.G, şikayetinde, "Bundan 45 gün önce geldiler. Komiser olanı, 'İnşaatı durduracağım ya da para vereceksin' dedi. Herhangi bir eksiğimizin olmadığını söyleyerek para vermeyeceğimi söyledim. Bunu söyleyince 'Ben birşey bulurum sen rahat ol." diyerek tehdit etti. İnşaatın durmaması için bugüne kadar 22 bin TL rüşvet vermek zorunda kaldım." dedi.

Zabıta komiseri ve memuruna rüşvet gözaltısı
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 Polis, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Y.G'den istenen rüşvet paralarının seri numaralarını aldı. Y.G, kendisinden rüşvet isteyen kişileri arayarak, "Esentepe'de pastanede buluşalım, hem yemek yeriz" dedi. Randevunun ardından rüşvet buluşması dün Beşiktaş Yıldızposta Caddesi'nde bir pastanede gerçekleşti. Y.G, yanında getirdiği 2 bin TL'yi yemek sırasında zabıtalara verince Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği Memur Suçları Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde zabıta komiseri olan Tahsin K.(56) ve zabıta memuru Bilal Y.(26) gözaltına alındı. 

Yapılan üst aramalarında Y.G'den aldıkları, daha önceden seri numaraları alınmış 2 bin TL ele geçti.

Tahsin K. ve Bilal Y, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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