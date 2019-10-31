Zabıta gitti selfie başladı
MAHMUTPAŞA’daki Büyük Valide Han ve bitişiğindeki Sağır Han’ın çatısında dakikası 100 liraya fotoğraf çekimi yapılan Kubbe İstanbul, Fatih Belediyesi tarafından mühürlendi. İstanbul Valiliği’nden de bir ekip gelerek çatıda inceleme yaptı.
Zabıta ekipleri tutanak tuttuktan sonra fotoğraf çekimi için kullanılan malzemeleri topladı. Ayrıca mutfak olarak kullanılan kapıya mühür taktı. Ancak zabıta ekiplerinin ayrılmasının hemen ardından mühür söküldü, fotoğraf çektirmek isteyenler bir kez daha sıraya girdi. Kubbe İstanbul’daki fotoğraf çekimlerini sahibi olduğu prodüksiyon şirketi aracılığıyla yürüten Harun Reşit Göktaş ise mekânın 40-50 kere mühürlendiğini belirterek, “İki seferinde ben kırdım, diğerlerini görmedim ama bin kere mühürlense kıracak insanlar var” dedi.
Harun Reşit Göktaş kullandıkları çatının tapusu ya da herhangi bir kaydı olmadığını belirterek, “Yaptığımız iş yasal. Burayla ilgili vergi ödüyoruz. Şunu kaçırdık, şundan saklanalım diye bir derdimiz de yok. Alnımız ak. Bölge değerlensin istiyoruz. Tarihi yapılar tekrar ihya edilsin. Normalde burası insanların gelemediği, gelse bile tehdit edildikleri bir yerdi. Şu anda burası bir cazibe merkezi. 2015 yılından bu yana burada prodüksiyon şirketi işletiyoruz” diye konuştu.
Fatih Belediyesi zabıta ekipleri mühürledikleri binanın kapısında beklemeye başladı ve içeri girmek isteyenleri sokmadı. Fotoğraf çektirmek isteyenler de zabıtanın gitmesini bekledi.
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