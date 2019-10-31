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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST / İSTANBUL
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zabıta gitti selfie başladı

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Zabıta gitti selfie başladı

MAHMUTPAŞA’daki Büyük Valide Han ve bitişiğindeki Sağır Han’ın çatısında dakikası 100 liraya fotoğraf çekimi yapılan Kubbe İstanbul, Fatih Belediyesi tarafından mühürlendi. İstanbul Valiliği’nden de bir ekip gelerek çatıda inceleme yaptı.

Zabıta ekipleri tutanak tuttuktan sonra fotoğraf çekimi için kullanılan malzemeleri topladı. Ayrıca mutfak olarak kullanılan kapıya mühür taktı. Ancak zabıta ekiplerinin ayrılmasının hemen ardından mühür söküldü, fotoğraf çektirmek isteyenler bir kez daha sıraya girdi. Kubbe İstanbul’daki fotoğraf çekimlerini sahibi olduğu prodüksiyon şirketi aracılığıyla yürüten Harun Reşit Göktaş ise mekânın 40-50 kere mühürlendiğini belirterek, “İki seferinde ben kırdım, diğerlerini görmedim ama bin kere mühürlense kıracak insanlar var” dedi.

Harun Reşit Göktaş kullandıkları çatının tapusu ya da herhangi bir kaydı olmadığını belirterek, “Yaptığımız iş yasal. Burayla ilgili vergi ödüyoruz. Şunu kaçırdık, şundan saklanalım diye bir derdimiz de yok. Alnımız ak. Bölge değerlensin istiyoruz. Tarihi yapılar tekrar ihya edilsin. Normalde burası insanların gelemediği, gelse bile tehdit edildikleri bir yerdi. Şu anda burası bir cazibe merkezi. 2015 yılından bu yana burada prodüksiyon şirketi işletiyoruz” diye konuştu.
Fatih Belediyesi zabıta ekipleri mühürledikleri binanın kapısında beklemeye başladı ve içeri girmek isteyenleri sokmadı. Fotoğraf çektirmek isteyenler de zabıtanın gitmesini bekledi. 

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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