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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ DHA
25.12.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Yürek yakan an! Yüzüğünü gösterdi gözyaşları sel oldu...

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Yürek yakan an! Yüzüğünü gösterdi gözyaşları sel oldu...

İSTANBUL'da hafriyat yüklü kamyonun polis aracına çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Arslan (28) memleketi Samsun’da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı Yağmur Dinçtaş, tabutun başında nişan yüzüğünü göstererek, "O beni çok seviyordu, beni bırakmaz" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, dün Eyüpsultan TEM yolu Hasdal mevkisi Edirne yönünde, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, denetim yaptıkları sırada 34 EH 8330 plakalı mobilya yüklü kamyonu durdurmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Hasan Şen yönetimindeki 34 ZOL 58 plakalı hafriyat kamyonu, duramayarak önce trafik polisine sonra da polis aracına çarptı. Kazada ağır yaralanan trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kaza şehidi polisi, nişanlısı yüzüğünü gösterip, gözyaşıyla uğurladı
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Şehit trafik polisi Servet Arslan'ın cenazesi dün gece memleketi Samsun’a getirildi. Şehit trafik polisi Arslan için Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit trafik polisi Arslan için babaevinde dua okunup helallik alındı. Burada şehidin annesi Hatice Arslan oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı Yağmur Dinçtaş ise, nişan yüzüğünü öpüp gözyaşı döktü. Dinçtaş şehit nişanlısının fotoğrafını öperek yanındakilere nişan yüzüğünü gösterdi. Yağmur Dinçtaş, "Benim yüzüğüm var. Bizim nişanımız var. Bizim hayallerimiz var. O beni çok seviyordu. O beni bırakmaz" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Arslan ile nişanlısı Yağmur Dinçtaş’ın bir ay sonra resmi nikah kıydırmayı, 25 Ağustosta da düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Şehidin amcasının kızı olan Zeynep Arslan ise tabuta sarılarak, "Ağabeyimi götürmeyin. Ağabeyim kalk ayağa. Biz sensiz ne yapacağız" diyerek ağladı.

Şehit babası Bayram ve şehit ağabeyi Tarık Arslan da taziyeleri kabul etti.

Şehit Polis Servet Arslan’ın cenazesi daha sonra Karakiraz Camii’ne getirildi. Öğlen namazı sonrasında İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Arslan, ardından Zeyfeli Mahallesi’nde bulunan aile kabristanlığında toprağa veridi. Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Şehit Polis Servet Arslan'ın ilk görev yeri olan İstanbul'da yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı belirtildi.

Yürek yakan an Yüzüğünü gösterdi gözyaşları sel oldu...

Yürek yakan an Yüzüğünü gösterdi gözyaşları sel oldu...

TEM'de hafriyat kamyonu dehşeti! Polis aracına çarptı
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