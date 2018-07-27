Yüzmek istemiş
ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde dün sabah saatlerinde Çevreyolu Köprüsü korkuluklarında üzerinde sadece şort bulunan, başından kan akan birini görenler polisi aradı. İntihar teşebbüsünde bulunacağı düşünülen kişi, güçlükle bulunduğu yerden indirildi.
Adının S.A. olduğu belirlenen ve alkollü olduğu gözlenen vatandaş, 112 görevlilerinin başına yaptığı müdahale ve üzerini temizlemesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
S.A.’nın darp edildiği ihtimalini de değerlendiren polis, iki arkadaşını gözaltına aldı.
Polisle birlikte ambulanstaki S.A.’nın yanına giden bir arkadaşı “Söylesene ben mi yaptım? Hapse atacaklar, bunu sana ben mi yaptım?” dedi. S.A. cevap veremedi. Ancak gerçek sonra anlaşıldı.
S.A.’nın alkol aldıktan sonra ırmağa atlamak istediği, köprünün merdivenlerinde düşüp başını çarptığı, başından akan kana aldırmaksızın atlamak için tekrar korkuluklara çıktığı belirlendi.
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