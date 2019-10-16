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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Yüzlercesi ağa takıldı

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Yüzlercesi ağa takıldı

Antalya'nın Finike ilçesinden tekneyle Akdeniz'e avlanmaya çıkan bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı. Ağı tekneye çektiğinde balon balıklarıyla karşılaşan balıkçı Mehmet Sever, "Ağlarda istediğimiz türde balık beklerken, balon balığı çıktı" dedi.

Son yıllarda Akdeniz'de popülasyonu artan balon balığı, balıkçıların korkulu rüyası haline gelirken, 13 Ekim Pazar akşamı kendi balıkçı teknesiyle Akdeniz'de ava çıkan Mehmet Sever'in ağına balon balığı sürüsü takıldı.

Yüzlerce balon balığını ağla teknesine çeken Mehmet Sever, gördüğü manzara karşısına şaşkına döndü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mehmet Sever, sosyal medyada da paylaştı.

Mehmet Sever, "Kısmetimizde balon balığı varmış. Ağlarda istediğimiz türde balık beklerken, balon balığı çıktı. Bu balıklar denizlerimizi istila etmiş durumda. En azından bu balıkların bir kısmını denizlerimizden temizlemiş olduk" dedi. 

Denizleri istila eden balon balıklarının Pirana gibi olduğunu vurgulayan Mehmet Sever, balon balıklarının balıkçıların ağlarını parçaladığını kaydetti. Sever, "Bu balığın avlanmasına izin veriliyor ancak karaya çıkartılması yasak.

Önlem alınmazsa popülasyonu daha da artacak. Balon balığı hem balıkçılar için hem de denizdeki balıklar için tehdit oluşturmaya başladı" diye konuştu.

Balon balığının Japonya'da tüketildiğini hatırlatan Mehmet Sever, "Japonya'da tüketilen bir balık. Bazı ülkelerde de ilaç yapımında kullanılıyor. Balon balığı yok edilmek yerine devlet desteğiyle katma değere dönüştürülebilir.

Biz aslında öldürme taraftarı değiliz. Bundan 10- 15 yıl sonra çocuklarımız bu haberleri okuduğu zaman belki de doğaya zarar verdiğimizi düşünecek. O nedenle bunun desteklenmesi şart" dedi.

Diğer yandan balon balıklarının teknede ölmesinin ardından denize döküldüğü belirtildi.

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