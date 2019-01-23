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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRKADANA,(DHA)
23.01.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Yüzlerce evin interneti kesilmişti! Şaşkına çeviren olay

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Adana'da yüzlerce evin günlerdir internetsiz kalmasının arkasındaki sebep şaşkına çevirdi. Hollywood filmlerini aratmayan olay internet şirketinde çalışan teknikerin ihbarıyla ortaya çıktı. İzmir'den Adana'ya geldikleri panelvan tipi aracın tabanını bir insan geçebilecek boyutta kesip yol ortasında rögar kapağının üzerine park ederek aracın içinden aşağı inerek fiber optik kablo çaldığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

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  • Adanada filmleri aratmayan hırsızlık
  • Adanada filmleri aratmayan hırsızlık
  • Adanada filmleri aratmayan hırsızlık
  • Adanada filmleri aratmayan hırsızlık
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kent merkezindeki 6 mahallede telekomünikasyon şirketlerine ait fiber optik internet kablolarının çalıması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapalı kasa kamyonetin rögar kapaklarının üzerinde durduğunu saptadı.

Aracın alt bölümünden bir kişinin çıkarak rögar kapağını kaldırdığı, daha sonra kestiği kabloları aracın içerisinde bulunan kişilere verip tekrar kamyonete girdiği tespit edildi. Kamera görüntülerinden kamyonetin plakasını öğrenen ekipler şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

Yüzlerce evin interneti kesilmişti Şaşkına çeviren olay

DÜZENEK KURMUŞLAR

Bu şekilde 6 farklı noktada hırsızlık yapan kişiler, merkez Seyhan ilçesinde yakalandı. İzmir'den gelerek hırsızlık yaptığı öğrenilen Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş. (30), gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrıca kalacak yerleri olmadığı için kamyonetin içinde yattığı ortaya çıktı. Hırsızlık Büro ekipleri ise kamyoneti inceleme aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin aracın tabanındaki metal plakayı kestikleri, rögar kapatlarının hizasına gelince buradan sarkarak fiber optik kabloları kestikleri anlaşıldı. Çalınan malzemeleri hurda fiyatına satan şüphelilerin şirketlere 200 bin liradan fazla zarar verdikleri ve yüzlerce evin 10 gün boyunca internetsiz bıraktıkları öğrenildi.
Yüzlerce evin interneti kesilmişti Şaşkına çeviren olay

Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş. (30), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Fiber kabloları satın alan hurdacı Abidin B. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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