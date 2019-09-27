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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.09.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Yüzlerce asker arasında ‘Ali’sini böyle aradı!

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Bursa’da yüzlerce astsubay mezun oldu, törene ise yüzlerce asker arasında ‘Ali neredesin, Ali…’ diye 10 dakika boyunca koşturup oğlunu bulduğunda gözyaşlarına boğulan anne damgasını vurdu.

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  • Yüzlerce asker arasında ‘Ali’sini böyle aradı
  • Yüzlerce asker arasında ‘Ali’sini böyle aradı
  • Yüzlerce asker arasında ‘Ali’sini böyle aradı
  • Yüzlerce asker arasında ‘Ali’sini böyle aradı
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Bursa’da Işıklar Jandarma Astsubay Yüksek Okulu'ndan mezun olan 1000 asker yemin edip mesleğe ilk adımını attı. Yemin törenine ise tören bitiminde gözyaşları içinde bin üniformalı asker içinde 10 dakika boyunca koşturup, "Ali' "Ali" diye seslenerek oğlunu arayan anne damgasını vurdu

Bursa 174 yıllık geçmişi bulunan ve önceki yıl Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na dönüştürülen tarihi okulda anlamlı bir tören vardı. 1 yıldır eğitim gören Astsubaylar yemin töreninin ardından mezun oldu. Tören sonunda ise bir anne gözyaşları içerisinde bir yıldır hasretini çektiği oğlunu aradı. O anlar ise görenlere duygusal anlar yaşattı.

Törende askerleri selamlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, ant içen askerleri tebrik etti. Kürsüde konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ise öğrenimi tamamlayan öğrenci ve ailelerine seslendi.

Çitil, ’’Karşınızda duran inançlı, heyecanlı, vakur ve göreve hazır olarak bekleyen bu genç astsubaylar kısa bir süre sonra eğitimlerini tamamlayıp kıtalar da görev yapacaktır. Yoğun ve yorucu bir çalışma temposu ile büyük fedakarlıklarla, genç astsubay öğrencilerimizin yetişmesinde katkısı bulunan ve önümüzdeki eğitim sürecinde katkı sağlayacak olan kıymetli öğretmen, idareci Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin tüm personeline emeklerinden dolayı şimdiden teşekkür ederim. En büyük mutluluğu sizlere değer veren aileleriniz yaşamaktadır. Gençlerimize bu zorlu süreçte verdikleri destek ve fedakarlıklardan dolayı kıymetli ailelerine teşekkür ediyor ve onları kutluyorum’’ dedi.

Tören sonunda aileler çocuklarıyla hasret gidermek için tören alanına girdi. Aileler bol bol fotoğraf çektirip bu gurur gününe ortak oldular.

Kalabalığın içerisinde gözü yaşlı bir anne ise, ’’oğlum ! Ali neredesin ? ’’ diyerek yüzlerce öğrencinin arasında oğlunu aradı. Uzun arayışların ardından oğluna kavuşan anne gözyaşlarıyla oğluna sarılarak hasretini giderdi. Ortaya ise duygusal görüntüler çıktı

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