Yüzdelik dilim nedir?
Yüzdelik dilim, LGS tercih sürecinde en kritik veriler arasında yer alıyor. Aldıkları merkezi sınav puanının yanı sıra yüzdelik dilimlerine göre tercihlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, internet üzerinden yüzdelik dilim nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yüzdelik dilim nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, EDP ve EYP dahil yüzdelik dilim hakkında detaylı bilgiler
Yüzdelik dilim, son günlerde öğrenci ve velilerin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Lise tercihleri için yüzdelik dilimleri görüntülemek isteyen öğrenciler, tercihlerini buna göre yönlendirecek. Peki, yüzdelik dilim nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.
Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.
Yüzdelik dilim, her yıl değişiklik gösteren taban puanlara nazaran daha çok kullanılan bir değerlendirme kriteridir.
Ancak, okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
LGS SONUÇLARI İÇİN YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIYOR?
Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir.
Türkiye geneli yüzdelik dilim ise tüm ülkede sınava giren öğrenciler içerisinde öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile elde ettiği başarı sıralamasını ifade etmektedir.
EDP nedir?: Tercihlerinde (E)n (D)üşük (P)uan ile yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi.
EYP nedir?: Tercihlerinde (E)n (Y)üksek (P)uan ile yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle