Yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır?
Kesinlikle, kuşkusuz, tamamı anlamlarına gelen ve matematik derslerinden de hatırlayacağımız yüzde ibaresinin devamı olan yüz sayısıdır. Yüzde yüz olarak ifade edilen bu sayı, matematiksel verilerde '%' işaretiyle de ifade edilebilmektedir. İşte, kesinlik, netlik ifadesi için kullanılan yüzde yüz sayısının belirttiği ifade hakkında bazı bilgiler
Yüzde işareti ya da %, sayısal verilerde, kullanıldığı dile göre öncesine ya da sonrasına geldiği sayının yüze bölündüğünü gösteren bir noktalama işaretidir.
Yüzdelik, 100'ün kesri olarak ifade edilen sayı ya da oran. Yüzde imi (%) ile gösterilir. Boyutsuz niceliklerden biridir. Onluk sistemden hemen önce Antik Roma'da kullanılmıştır.
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