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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.03.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Yüzde 99 baba çıktı! Oyuncuyu kandıran itfaiye erine hapis cezası

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Yüzde 99 baba çıktı! Oyuncuyu kandıran itfaiye erine hapis cezası

İş adamı sandığı itfaiye eri sevgilisinden hamile kaldıktan sonra terk edilen dizi oyuncusu Berrak Onay, kızı için açtığı babalık davasını kazandı. İtfaiye eri Veysel Y.’ye 5 ay hapis istendi...

Oyuncu Berrak Onay'ın hayatı dizi ve film senaryolarını aratmadı. Berrak Onay internetten tanıştığı Veysel Y. ile 10 yıl önce birlikte yaşamaya başladı. Veysel Y.'nin kendisini bekâr ve iş adamı olarak tanıttığını ileri süren Onay, evli ve 2 çocuk babası itfaiye eri olan sevgilisiyle birlikte yaşamaya devam etti. İddiaya göre Veysel Y., Berrak Onay'ın hamile kalması üzerine ilişkisini bitirdi.

2009'da dünyaya getirdiği kızına da kendi adını veren genç oyuncu, Veysel Y.'nin kızını kabul etmemesi üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Oyuncu ile yaşadığı ilişkinin gençlik hatası olduğunu belirten Veysel Y., ayrılığın ardından Berrak Onay'ın hamile olduğunu öğrendiğini ileri sürdü.

ADLİ TIP 'YÜZDE 99 BABA' DEDİ

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Adli Tıp'ta yapılan DNA testinde Veysel Y.'nin küçük Berrak'ın yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Onay nafaka davası açarak Veysel Y.'nin kızına nafaka ödemesini sağladı. Veysel Y.'nin kızıyla ilgilenmediğini, nafakaları düzenli ödemediğini belirten Onay, şikâyetçi oldu. Veysel Y. hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Veysel Y.'nin avukatı ise iddiaları kabul etmedi.

4 yıl süren davayı bitiren mahkeme, Veysel Y.'nin aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal suçunu işlediğini belirterek 6 ay hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı önce 5 aya indirdi sonra da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

Mahkeme Veysel Y.'nin 5 yıl denetimli serbestlik süresine tabi tutarak bu sürede suç işlediği takdirde cezanın infazına karar verdi.

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