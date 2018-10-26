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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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26.10.2018 - 22:33, Son Güncelleme:

Yüzde 88.7 tipinden memnun!

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Yüzde 88.7 tipinden memnun!

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 6 ilde yaptırdığı bir araştırmaya göre Türkiye’de dış görünüşünden memnun olanların oranı % 88.7.

Her yüz kişiden 94’ü estetik uygulamalara gerek duymadığını söylüyor ama % 68’i, “Yaşlanmayı geciktirmek ve genç kalmak için işlem yaptırdınız mı, yaptırır mısınız?” sorusuna “Evet” yanıtını veriyor. Detaylar şöyle:

YAPTIRIYOR, GİZLİYOR 

Sözkonusu araştırma toplam 610 gönüllüyle, yüz yüze görüşülerek yapıldı. Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon’da, 25-64 yaş grubundakilere güzellik algısı ve estetik uygulamalarla ilgili görüşleri soruldu. Çıkan sonuçlara göre yaşlanma karşıtı olan estetik uygulamaların yükselişte olduğunu belirten araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Özmen, “Toplumun önemli bir kısmı  estetik işlemler yaptırsa dahi bunu dile getirmiyor ve gizliyor. ‘Estetiğe sıcak bakmıyorum’ deseler de yaşlanmayı geciktirip, gençliği uzatacak formüller peşindeler. Dünyada en çok estetik işlem yapılan 8 ülkeden biri olmamız da araştırma sonuçlarımızı doğruluyor” dedi.

SAÇ EKİMİNE DİKKAT

Prof. Dr. Akın Yücel ise, “Çıkan sonuçlar bize insanımızın güzelliğe büyük önem verdiğini söyledi. Ayrıca gördük ki ‘genç kalmak’ önemseniyor. En büyük estetik sorun olarak sırasıyla fazla kilolar, kalın bel-göbek gibi bölgesel yağ fazlalıkları ve burun biçimi sıralanıyor” diye konuştu. Dernek Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan da şu uyarılarda bulundu: “Biz bu talebi karşılayacak sayıda değiliz. Talep artınca hekim olmayan kişiler de işin içine girdi. Örneğin saç ekimi, büyük olmasa da bir cerrahi işlem. Bunu hekim olmayanlar yapmaya başladı.  Teknikerler saç ekiyor. Bir şey ucuzsa orada bir sıkıntı vardır, dikkatli olun.”

Yüzde 88.7 tipinden memnun

Araştırmanın sonuçlarını karikatürist Metin Üstündağ çizgileriyle yorumladı.

 

KENDİNİ EN BEĞENENLER TRABZON’DA

- ARAŞTIRMANIN diğer sonuçları şöyle:

- Kendini en çok beğenenler Trabzon’da. Burada “Kendimi yakışıklı ya da güzel buluyorum” diyenlerin oranı % 98.

- İş bulmada güzel ya da yakışıklı olmayı önemli bulanların oranı % 66.

- ‘Çevrede kabul görmek için güzel olmak gerekiyor’ diyenlerin oranı yüzde 38.

- Güzel ya da yakışıklı kabul edilmede en önemli faktörün yüz güzelliği olduğunu söyleyenlerin oranı % 61. Bunu % 26.5 ile boy ve kilo oranı izliyor.

- Katılımcıların % 80’i en çok yüzlerini beğendiğini ifade ediyor. Bunu % 57 ile göz rengi ve biçimi izliyor. % 30’u cilt kalitesi, % 25’i ise saç rengini beğeniyor.

- Katılımcıların % 32.5’inin beğenmediği en az bir özelliği var. Beğenilmeyen fiziksel özelliklerin başında % 23.7 ile az ya da çok kilolu olmak geliyor. Burnunu beğenmeyenlerin oranı 15.7. Boyunu kısa bulanların oranı ise % 14.6.

- Yaşlanmayı geciktirmek için uygulama yaptırmayı doğru bulanların oranı % 54. ‘Yaşlanmayı geciktirmek ya da herhangi bir sağlık sorununa yol açmasa dahi görüntümü etkileyen bir durum için cerrahi olan veya olmayan operasyon yaptırabilirim’ diyenlerin oranı % 72,5.

- Katılımcıların % 34’ü, burun ameliyatı, meme protezi, yüz germe gibi işlemleri hangi doktorların yaptığı sorusuna yanlış yanıt verdi. Plastik cerrahlarla karıştırılan uzmanlık alanları genel cerrahi, dermatoloji ve aslında bir uzmanlığa sahip olmayan medikal estetik hekimler ve doktor olmayan güzellik uzmanları (estetisyenler) oldu.

- Operasyon, “estetik ve güzellik” başlığı altında isimlendiriliyorsa karşı çıkılıyor.  Aynı operasyona “cerrahi işlem” dendiğinde fikir değişiyor. Örneğin burun estetiği yerine, deviasyon ameliyatı ya da yüz estetiği yerine yüz sarkmasını toparlama ifadesini kullanmak daha fazla kabul görüyor.

- Katılımcıların % 65.8’i kişisel bakım için en fazla bütçeyi ciltleri için ayırıyor.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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