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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
15.04.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Yüzde 60 kusura ceza yok

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Yüzde 60 kusura ceza yok

OSMANİYE-Gaziantep arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Fevzipaşa-Bahçe yolundaki Ayran Tüneli’nde, 16 Mart 2015’te dört işçi yol çalışmasına başladı.

İşçiler tüneli aydınlatmak için bir vagonet yardımıyla jeneratörü taşırken, Fevzipaşa İstasyonu’ndan gelen yük treni tünele girdi. Yoldaki çalışmadan haberdar olmayan makinistler, işçilerin üzerindeki fosforu fark edip frene bastı. Üç işçi kenara çekilirken, Hüseyin Karakoyun aracın altında kalıp can verdi.

Islahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya uluşan son bilirkişi raporunda TCDD yüzde 60 kusurlu kabul edildi. Raporda, ölen işçi Karakoyun’un ikinci, makinist Cemalettin Avşar ile yol bakım ve onarım şefi Mustafa Bağlan’ın üçüncü derecede kusurlu oldukları vurgulandı. Davanın son duruşması 15 Mart’ta görüldü. Yargılama sonunda Avşar ve Bağlan’a ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 20 ay hapis cezası verildi. Ardından hükmün açıklanması ertelendi. TCDD yetkilileri davada yargılanmadığı için yüzde 60’lık kusur için ceza tayininde bulunulamadı.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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