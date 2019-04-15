Yüzde 60 kusura ceza yok
OSMANİYE-Gaziantep arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Fevzipaşa-Bahçe yolundaki Ayran Tüneli’nde, 16 Mart 2015’te dört işçi yol çalışmasına başladı.
İşçiler tüneli aydınlatmak için bir vagonet yardımıyla jeneratörü taşırken, Fevzipaşa İstasyonu’ndan gelen yük treni tünele girdi. Yoldaki çalışmadan haberdar olmayan makinistler, işçilerin üzerindeki fosforu fark edip frene bastı. Üç işçi kenara çekilirken, Hüseyin Karakoyun aracın altında kalıp can verdi.
Islahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya uluşan son bilirkişi raporunda TCDD yüzde 60 kusurlu kabul edildi. Raporda, ölen işçi Karakoyun’un ikinci, makinist Cemalettin Avşar ile yol bakım ve onarım şefi Mustafa Bağlan’ın üçüncü derecede kusurlu oldukları vurgulandı. Davanın son duruşması 15 Mart’ta görüldü. Yargılama sonunda Avşar ve Bağlan’a ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 20 ay hapis cezası verildi. Ardından hükmün açıklanması ertelendi. TCDD yetkilileri davada yargılanmadığı için yüzde 60’lık kusur için ceza tayininde bulunulamadı.
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