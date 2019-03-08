Yüzde 55’leri yakalayacağız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüzde 55’leri yakalayacağız
GeriGündem Yüzde 55’leri yakalayacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat YILMAZ / ANKARA
08.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yüzde 55’leri yakalayacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüzde 55’leri yakalayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve cumhur ittifakının Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 55’leri yakalayarak seçimi kazanacağını söyledi.

Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Özhaseki özetle şunları söyledi: “Yaptırdığımız anketlerde yükselmediğimiz anket yok. Çıktık kendimizi anlattık, makul bir şekilde kampanyayı sürdürüyoruz. Manipüle anketlere bakarsanız onların ciddiye alınacak yönü yok. Ben 3-5 puan arasında açarak kazanacağımızı zannediyorum. MHP’deki destek de her geçen gün artıyor. İki ay önce ilk oranda destek yüzde 50’nin altındaydı. Şimdi yüzde 60-70’leri gördük. Bu trend gittikçe yükseliyor. O zaman AK Parti ile MHP’nin toplam oyunu alacağımız gözüküyor. Biraz da İYİ Partili ve CHP’li sağduyulu seçmende de ‘Bu adam Ankara’ya değer katar fikri olgunlaşmaya başladı, bunu anketlerde çok rahat görüyorum. Yüzde 55’leri yakalayacağız diye ümit ediyorum.”
Özhaseki, Emniyet’in gittiği bazı programlar öncesinde

salonda köpekle arama yapmasından rahatsız olduğunu da belirterek Emniyet Genel Müdürü’nü arayıp “Gerekirse dilekçe vereyim. Ölürsem sorumlusu benim. Benim güvenlik endişem yok, rahatsız ediyor beni” dediğini anlattı.

Yüzde 55’leri yakalayacağız

SARAÇOĞLU'NA DOKUNULAMAZ

Cumhur ittifakının Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet'in ilk toplu konut projesi de olan 435 lojman ve 250 adet tescilli anıt ağacın bulunduğu Saraçoğlu Mahallesi için "Saraçoğlu'na dokunulamaz" dedi. Özhaseki, mahalleyle ilgili projesini Hürriyet Ankara'ya açıkladı.

CUMHUR İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kültür Yolu ile 411 tescilli eserin açığa çıkarılacağını Saraçoğlu Mahallesi’nin de kültür sanat merkezi olarak düzenleneceğini belirtti. Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Özhaseki şunları söyledi:

“Ankara kendi değerini bilmiyor, üzeri külle kaplanmış gizli bir hazine. 5 bin yıllık tarih var, 8 kere başkent olmuş, izler taşıyor. Bu tarihi ve kültürel değerlerin açığa çıkarılıp turizme kazandırılacağı bir ortama kimse çok ciddi eğilmemiş, üzüldüğüm taraf burası. Projelerimin çoğu ilk kez söylenen projeler. Kültür Yolu projesini de ilk defa ben söyledim. Hazırladığım uzun ve kısa kültür yolu üzerinde 411 tane tescilli eser var. Cumhuriyet döneminin en güzel binaları Ankara’da. Ama hiç kimse bu tarihi hazinenin farkında değil. 72 tane müze var. Gittiğim yerlerde ‘gezen var mı’ diye soruyorum, 2-3 tane gezenler el kaldırıyor genelde. Vatandaşı suçlayamayız bununla ilgili. Sizin öne çıkarmanız lazım.

Yüzde 55’leri yakalayacağız

BAŞKA ÇARESİ YOK TEMİZLENECEK 

Kısa kültür yolu olarak tur atmak isteyenler Ankara Kalesi’nden Hacı Bayram’a teleferikle inebilecekler. Yürüyerek gelmek isteyenler de eserleri görerek gelecek. Roma Hamamı’ndan Sıhhiye, Kızılay, Saraçoğlu’na uzanan bir hat, Anıtkabir’de bitiyor, 8 kilometre. Bir de Atakule’ye çıkıyor o da 11 kilometre. Ankara Kalesi, Kültür Yolu’nun mihenk taşı, başlangıcı. Burada (Ankara Kalesi) istimlak işi yapılacak, başka çaresi yok. Temizlenecek. İçine fonksiyon yüklenecek, Ankara’nın kent müzesi yok mesela buralara müzeler yapılacak. Fonksiyon yüklenince insanlar geldiklerinde etrafındaki çarşılardan alışveriş yapacak, keyifli hale gelecek. Gelen misafirler hep AVM’ye götürülüyor. Bir yemek yeniliyor, iki tur atılıyor bir hediye alınıyor. Bu kültür dünyanın her yerinde ortadan kalktı artık. Hayat başka bir yere doğru evrildi.”

SARAÇOĞLU’NA DOKUNULAMAZ TESCİLLİ 

Saraçoğlu’nu kültür sanat merkezi olarak düzenlemek istediğini anlatan Özhaseki şöyle konuştu:

“Benden sonra gelen arkadaşımı, Bakan Bey’i (Murat Kurum) aradım. ‘Orada ihaleye çıkıp iptal etmişsiniz, siz belediyeye tahsis edin, belediye orayı kültür sanat merkezi yapsın’ dedim. Bırakın binaları oradaki ağaçlar bile tescilli. Saraçoğlu’na dokunulamaz, tescilli hepsi zaten. Orası gibi bir yer ele geçmez ki Cumhuriyet döneminin en güzel yapıları, kendine has mimari geleneği var orada. Geleneklerimizi, kültürümüzü, geçmişimizi niye yıkıp atalım. Selçuklu da olsa, Osmanlı da olsa, Cumhuriyet dönemi de olsa başımızın tacı diyeceğiz. Böyle bakmazsak ideolojik kavganın içine düşeriz.

Yüzde 55’leri yakalayacağız

KAFAMDAKİ PROJE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

Saraçoğlu için benim kafamdaki proje, kültür sanat merkezi. Her bir binanın özel bir kültüre, sanata tahsis edilmesi. İçinde geleneksel de olur modern tarz da. Müzik ve resim yapılan yerler, sanat atölyeleri, herkesin keyifle vakit geçirebilecekleri yerler. Orası ana baba günü olur. Ben parkların içine müzik köşeleri ayıracağım. ‘Zabıta filan kovalıyor’ diyorlar ya bu olmayacak. Gençler, sanatla, sporla, müzikle uğraşmazsa kültüre merakı olmazsa, gideceği yer uyuşturucudur. Kesinlikle bir gencin bir hobisinin olması lazım. Bunu da belediye yapacak.”

 

ÇOCUK KÖYÜ’NÜ 1 YIL İÇİNDE BİTİRİRİZ

ANKARA için hazırladığı Çocuk Köyü Projesi’ne de değinen Özhaseki, projeyi şöyle anlattı:

“Çocuklar günümüzde internet ortamında yaşıyorlar. Benim torunum var 2.5 yaşında. Yemek yemezse annesi hemen tableti koyuyor karşısına, çocuk oraya dalıyor, anne orada yemek yedirmeye çalışıyor. İnternet ortamında çocuk doğru büyümez. Çocuk Köyü’nü hazırladım. O da Ankara için bir ilk. Ankapark’ın yanında hayvanat bahçesi olarak belirlenen alan vardı. Hayvanat bahçesinin orada olması doğru değil, şehrin çeperlerinde olması lazım. İki üç yer tespit ettik, hayvanat bahçesi başka bir yerde kurulacak. Biz o alana Çocuk Köyü yapacağız. 1 milyon metrekare, 100’e yakın içinde etkinlik var. Çocuk orada geleceğe hazırlanacak, oyun oynayacak, dostluk kuracak. Çocuk sabah gelince anne akşama kadar çıkaramaz öyle güzel bir ortam. 5-6 ay içerisinde uygulama projesini bitiririm ben. 6’ncı ayın sonunda oranın temelini atıp 1 sene içinde bitiririz. Alışveriş merkezinden, evin bilgisayar ortamından kurtulmuş olur çocuk. Bunun küçük bir örneği Kanada’da var ondan esinlendik geliştirdik müthiş bir proje çıktı.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir ilçeyi karıştıran olay! Genç kızın çığlıklarına köylüler koştu

Yıldırım açıkladı... İşte 9 başlıklı Geleceğimiz İstanbul 4.0

Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme!