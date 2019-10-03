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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yüzde 40+1 açıklaması: Bu bir yapboz tahtası değil

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Yüzde 40+1 açıklaması: Bu bir yapboz tahtası değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 40 artı 1 tartışmalarıyla ilgili olarak, “AK Parti’nin gündeminde böyle bir mesele yok. Yüzde 50 doğru bir yaklaşımdır. Bu bir yapboz tahtası değil. AK Parti’nin bunu değiştirme gibi bir ajandası yoktur” dedi.

MYK toplantısı sürerken açıklama yapan Çelik özetle şunları söyledi:

AK PARTİ’NİN BÖYLE BİR GÖRÜŞÜ YOK

(40 artı 1 tartışması) AK Parti’nin gündeminde böyle bir mesele yok. Faruk Çelik değerli bir arkadaşımız, kendi kişisel görüşünü söylemiş bunun üzerine bir tartışma ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yıllık performansı değerlendirilirken ‘Herkes görüşlerini söylesin’ demiştik. Herkes görüşlerini söylediler. AK Parti’nin böyle bir görüşü yok. Burada temel mesele şudur; referanduma götürülmüş sistem değişikliği var, vatandaşımız bu değişikliğe güçlü bir şekilde destek vermiş. Bu bir yapboz tahtası değil. Vatandaş onayından geçmiş bir şeyi bu kadar kısa zamanda herhangi bir ihtiyaç söz konusu değilken tekrar değiştirmek gibi bir tasarrufun içinde olmayız. Biz bu sistemi vatandaş için istedik ve yüzde 50 doğru bir yaklaşımdır. AK Parti’nin bundan geriye gidişle ilgili herhangi bir ajandası yoktur.

DÜNYANIN SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

(Kaşıkçı cinayeti) Cemal Kaşıkçı olayı gerçekleştiğinde Cumhurbaşkanımız ‘takip edeceğim’ demişti. O günden bugüne tek ilkeli tavrı Türkiye’nin gösterdiği açıktır. Cumhurbaşkanımız her türlü riski alarak konuyu gündemde tutmuş ve BM konuşmasında da buna değinmiştir. Prens verdiği röportajda cinayeti üstlenmişti. Yürütülen soruşturma hukuk prensiplerine uygun değildir. Maalesef dünyanın sessizliği devam etmektedir.

ÇÖZÜM GÜVENLİ BÖLGE

(Göçmen sorunu) AB sınırları kapayan, duvarları ören politikasıyla sınıfta kalmıştır. Geri göndermeme temelinde bu politikaya yaklaşırken mülteci yükünü tek başımıza çekiyoruz. Bu yükü sonsuza kadar çekmek gibi kapasiteye sahip değiliz. Ölümden kaçan insanların ülkelerine sağ salim dönebilmeleri için çözüm güvenli bölgedir. Güvenli bölge için herkes elini taşın altına sokmalıdır.

RÜŞVET SİYASETİ

Avrupa’daki bazı devletler tutmadıkları sözün sonuçlarından kaçmak için Türkiye’ye ek yardımdan bahsediyorlar. Bu rüşvet siyasetidir. Türkiye mülteci kampı, insan deposu değildir. Söz verip de tutmamak AB teamülüne dönüşmüştür. Rüşvet siyasetine kapalı olduğumuzu en güçlü seviyede tepki vereceğimizi bilmelerini isteriz.

ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUNLAR

(İstanbul depremi) İstanbul’daki deprem meselesiyle ilgili çeşitli polemikler yürütülüyor. Toplantılara her kesim davet ediliyor. Gelenler bellidir, gelmeyenler bellidir. Esas mesele vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenleri yapmaktır. Bütün taraflar, kesimler elini taşın altına koysunlar.

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