Yüzde 200 ek fatura tehlikesi

Acillerde triyaj (seçmek, ayırmak) uygulamasında hastaların muayene, tetkik, tedavi, tıbbi ve cerrahi girişimler bakımından öncelik sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkler kullanılıyor. Kırmızı alan hastaları hayatı tehdit eden ve hızlı müdahale edilmesi gereken hastalar. Ambulansla getirilenler, trafik kazaları, kalp krizi ve beyin kanaması şüphesi taşıyan, aciliyeti yüksek hastalar bu grupta. Sarı alan hastaları, hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli hastalık ihtimali yüksek olanlar. Yeşil alan hastalarıysa, ayakta tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan grip, ateşli hastalar, mide bulantısı gibi şikâyetleri olan hastalar.

İzmir Tabip Odası’ndan Dr. Ergün Demir, “SUT’un, ‘1.9.3-İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri bölümünde acil servislerde verilen ‘yeşil alan muayenesi’ adı altında kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere’ hükmü kaldırılmadığı sürece özel sağlık kuruluşları acil serviste yeşil alan muayenesine giren hastalardan yüzde 200 ilave ücret alırlar. Bu geçtiğimiz yıllarda söylenen, ‘özel hastanelerin acil servislerinde ilave ücret alınmayacak’ vaadinin aksine bir uygulama” diye konuştu.

İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Güray Kılıç ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın açıklamalarında belirttiği özel hastanelerin acil servisine müracaat eden hastalardan yeşil alana girenlerden ilave ücret alınmaması için SUT ve eki listesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Aksine acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil işlemlerle 24 saat sonra hastaya, hasta yakınına ‘Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu’nun imza karşılığı verilmesi sonucu ilave ücret alınmasının yolu açıldı.”

SORUN ACİLİ SUİİSTİMAL EDENLERDE

Dr. Reşat Bahat (Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı): “Acil hastaları ayırmak bizim için çok kolay. Hasta acilden girdiğinde yaptığımız ilk muayenede bu ayrımı yapabiliyoruz. ‘Sizinki acil değil, artık sarı, yeşil alansınız’ dediğimizde kıyamet kopuyor. Sorun acili suistimal eden ya da acil olduğuna kendini inandırmış olan hastalarda. Acil hali geçip hayatını ya da uzvunu müdahale edilmediğinde kaybetmeyecek duruma geldiğinde hastalara yüzde 200 kurallarıyla hastanemizde tedaviyi kabul edip etmediklerini soruyoruz. Aciliyeti geçene kadar hastadan bedel alınmaz, bunu tartışmıyoruz bile.”