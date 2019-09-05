Yüzde 15 azaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüzde 15 azaldı
GeriGündem Yüzde 15 azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
05.09.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Yüzde 15 azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüzde 15 azaldı

Bu yılın 8 ayında ateşli silahlarla gerçekleştirilen olay sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin denetimleri, İçişleri Bakanlığı siber birimlerince internetten her türlü silah satışının tespit edilmesi, av bayilerinin ve üretici fabrikaların internetten reklam yapmasına engel olunması, satın alma belgesi bulunmayanlara satış yapılmaması, ruhsatsız tüfek bulunduranlara idari para cezalarının artırılması gibi tedbirler ateşli silahlarla işlenen olay sayılarını azalttı.

2014'te 23 bin 43 seviyesinde olan ateşli silahlarla meydana gelen olay sayısı 2017'de artarak 33 bin 603 seviyesine ulaştı.

İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle geçen yıl ateşli silahlarla meydana gelen olay sayısı yüzde 7,6 azaldı. Geçen yıl ateşli silahlarla 31 bin 41 olay meydana geldi.

Bu yıl ateşli silahlarla gerçekleştirilen olay sayısındaki azalış sürdü ve yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldı.

Bu kapsamda 8 aylık dönemde kasten adam öldürme yüzde 14, kasten yaralama yüzde 13, yağma yüzde 17 oranında azaldı. 

ATEŞLİ SİLAH OLAYLARI DAHA ÇOK RUHSATSIZ SİLAHLARLA MEYDANA GELDİ

Ateşli silahlarla meydana gelen olaylarda daha çok ruhsatsız silahların kullanılması üzerine, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silah denetimlerine özellikle ağırlık verildi.

Bunun sonucunda yılın 8 ayında ateşli silahlarla işlenen olaylarda ele geçirilen ruhsatsız silah sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8'lik bir artış yaşandı.

Sekiz aylık dönemde ateşli silahlarla gerçekleştirilen olaylarda 4 bin 475 ruhsatsız silah ele geçirilirken, geçen yıl aynı dönemde ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 4 bin 370 olmuştu.

Güvenlik güçlerince ülke genelinde yapılan huzur güven uygulamaları ve denetimlerin etkisiyle ülke genelinde bu yılın 8 ayında toplam 24 bin 396 ateşli silah ele geçirildi. 

VERİLERE GÖRE "BİREYSEL SİLAHLANMA ARTIYOR" İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR 

Veriler, "bireysel silahlanma artıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyarken, 2017'de 285 bin 170, geçen yıl ise 236 bin 715 silah ruhsatı verildi. Bu yılın 8 aylık döneminde verilen silah ruhsatı sayısı ise 146 bin 928 oldu.

Vatandaşların yivli tabanca ruhsatı alma talepleri de azaldı. 2017'de 120 bin 724 olan yivli tabanca sayısı geçen yıl yüzde 8,3 azalarak 110 bin 724 oldu. Bu yılın ilk 8 ayında 57 bin 838 yivli tabanca ruhsatı verildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız'
İzmir'de şok baskın! Ölüme bile götürebiliyor
Ünlülerin güzellik merkezinde şok olay! 'İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum'
Milli Eğitim Bakanı’ndan kayıt parası uyarısı