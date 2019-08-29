Yüz nakli bekleyen Leyla, Ömer Özkan’la görüşmek için Antalya’da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüz nakli bekleyen Leyla, Ömer Özkan’la görüşmek için Antalya’da
GeriGündem Yüz nakli bekleyen Leyla, Ömer Özkan’la görüşmek için Antalya’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
29.08.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Yüz nakli bekleyen Leyla, Ömer Özkan’la görüşmek için Antalya’da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüz nakli bekleyen Leyla, Ömer Özkan’la görüşmek için Antalya’da

Kahramanmaraş'ta, 1,5 yaşındayken başındaki eşarbın tutuşması sonucu yüzü ve baş derisi yanan Leyla Demirci (20), yüz nakli yapılması için Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek için Antalya’ya geldi. Demirci, "Daha önce de gelmiştim. Şansımı denemek istiyorum. Ömer Özkan beni çağırdı. Muayene olacağım. Çok heyecanlı ve sevinçliyim. Umarım her şey düzelir" dedi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde oturan Demirci ailesinin 4 çocuğundan Leyla Demirci’yi, annesi 1,5 yaşındayken banyo yaptırıp, beşiğine koydu. Annesinin yüzüne örttüğü eşarp, Leyla Demirci’nin buÿsırada odada bulunan amcasının küçük çocukları ateşle oynadığı sırada tutuştu. Yanan eşarp nedeniyle Demirci’nin yüzü ve baş derisi yandı. O günden beri yaşamını yanıklarla sürdüren Leyla Demirci, yüz nakli yapılması için yardım beklediğini açıklamıştı.

Basında çıkan haberlerden sonra Leyla Demirci’yi arayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakanlık yetkilileri, Türkiye’nin ilk yüz naklini gerçekleştiren, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, muayene için randevu aldı. Bunun üzerine Leyla Demirci ve iplik fabrikasında çalışan babası Sait Demirci, bugün sabah saatlerinde Antalya’ya geldi.

Yüz nakli bekleyen Leyla, Ömer Özkan’la görüşmek için Antalya’da

’ÇOK HEYECANLIYIM’

Leyle Demirci, yaptığı açıklamada, "Daha önce de gelmiştim. Şansımı denemek istiyorum. Prof. Dr. Ömer Özkan beni çağırdı. Muayene olacağım. Dün yola çıktık. Bugün de buradayız. Çok heyecanlıyım ve çok sevinçliyim. Umarım her şey düzelir" dedi.

Sait Demirci ise kızına yüz nakli yapılması için donör beklediklerini vurgularken, "Umut ışığı yanıyor kızımız için. Mutluyuz" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kanser şüphesiyle ameliyat oldu! Akciğerinden böcek çıktı
Annesini öldürdü, şüphe çekmemek için...
Ankara’da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı…
İstanbul'da panik anları! Halk otobüsü kontrolden çıktı, çok sayıda yaralı var