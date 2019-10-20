Yüz güldüren Mehmetçik
Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG’ye düzenlediği Barış Pınarı harekâtıyla kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde çocukların yüzünü güldürüyor.
Operasyonlara 120 saat ara verilmesinin ardından sessizliğin hâkim olduğu bölgede Mehmetçik, hayatın normalleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, Resulayn’ın batısındaki Tel Halaf köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalanlarla buluştu. PKK/YPG’den kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle