YuvasÄ± Kars'ta bulundu! Hayran bÄ±rakan görüntü...
KARS'Ä±n ArpaÃ§ay ilÃ§esine baÄŸlÄ± KÃ¶Ã§kÃ¶y kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda kaya kartalÄ±nÄ±n kayaya yaptÄ±ÄŸÄ± yuva, gÃ¶renleri hayran bÄ±raktÄ±.
ArpaÃ§ay ilÃ§esinde hayvan otlatan Ã§oban Mutlu AktaÅŸ, kayalÄ±klarda kartal yuvasÄ± buldu. Mutlu AktaÅŸ'Ä±n Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, kaya kartalÄ±nÄ±n yuvayÄ± yaparken gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zen, dikkat Ã§ekti. Bir kayada, tehlikeden uzak, birkaÃ§ metre yÃ¼ksekliÄŸe kurulan yuva, hayran bÄ±raktÄ±.Â YuvayÄ± her tÃ¼rlÃ¼ tehlikeye karÅŸÄ± koruyanÂ kartal, yumurtadan Ã§Ä±kacak olan yavrularÄ±nÄ± da bu burada gÃ¼venle bÃ¼yÃ¼tecek.Â
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