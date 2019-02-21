Yusufeli’nde yeni ev turu
BARAJ suları nedeniyle taşınacak olan Artvin’in Yusufeli ilçesi için 2 bin 600 konutluk yeni bir yerleşim alanı yapılıyor. Yusufeli halkı belediyenin gezilerine katılıp, baraj inşaatı biter bitmez taşınacakları yeni evleri inceliyor.
Yusufeli ilçesinden geçen Çoruh Nehri üzerine Türkiye’nin en yüksek barajının yapılması için 2013’te düğmeye basıldı. Yusufeli’nin şehir merkezi ile bazı köyleri baraj sularının altında kalacağı için üç yıl önce mevcut merkezin güneybatısına 2 bin 600 konut, 270 işyeri, dokuz okul, üç cami, kamu binaları ve yurtlar yapılması için çalışmalar başlatıldı.
Yeni şehrin ilk etabı olarak planlanan 334 konut inşaatının yüzde 80’i tamamlanınca Yusufeli Belediyesi tarafından gezi programları başlatıldı. Yusufeli halkı hafta sonları inşaat alanına giderek yeni yapılan ev ve işyerlerini inceliyor. Eşiyle birlikte yeni yapılan evleri gezdiklerini söyleyen Veli Özdemir, “Yeni evler güzel yapılmış. Ancak balkonu biraz küçük. Bu gezi sayesinde evlerle ilgili şikâyet ve önerilerimizi direk yetkililere ilettik” dedi. Turan Kökli, mutfağı biraz dar bulsa da “Ufak tefek eksiklikler dışında evleri beğendik” diye konuştu. Bölgenin sosyal dokusunu bozmayacak yeni bir şehir inşa etiklerini söyleyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise şunları söyledi:
“Yeni Yusufeli için 2 bin 600 konut, 270 işyeri, 9 okul, üç cami, kamu binaları ve yurtlar yapılması planlandı. Projenin ilk etabını oluşturan 334 adet konut, bir lise, bir sağlık ocağı ve bir jandarma binasının yüzde 80’i tamamlandı. Yusufeli halkının kafasında soru işareti kalmaması için her hafta sonu inşaat alanına turlar düzenliyoruz. İnsanlar yeni ev ve işyerleriyle ilgili fikirlerini bize iletiyor. Biz de yetkili mercilere iletiyoruz. Böylece halkın istekleri doğrultusunda yeni bir şehir yapılıyor. Yusufeli Barajı su tutmaya başladığında şehrin taşınması planlanıyor.”
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