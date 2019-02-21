Yusufeli’nde yeni ev turu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYusufeli’nde yeni ev turu
GeriGündem Yusufeli’nde yeni ev turu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yusufeli’nde yeni ev turu

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Yusufeli’nde yeni ev turu

BARAJ suları nedeniyle taşınacak olan Artvin’in Yusufeli ilçesi için 2 bin 600 konutluk yeni bir yerleşim alanı yapılıyor. Yusufeli halkı belediyenin gezilerine katılıp, baraj inşaatı biter bitmez taşınacakları yeni evleri inceliyor. 

Yusufeli ilçesinden geçen Çoruh Nehri üzerine Türkiye’nin en yüksek barajının yapılması için 2013’te düğmeye basıldı. Yusufeli’nin şehir merkezi ile bazı köyleri baraj sularının altında kalacağı için üç yıl önce mevcut merkezin güneybatısına 2 bin 600 konut, 270 işyeri, dokuz okul, üç cami, kamu binaları ve yurtlar yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Yusufeli’nde yeni ev turu

Yeni şehrin ilk etabı olarak planlanan 334 konut inşaatının yüzde 80’i tamamlanınca Yusufeli Belediyesi tarafından gezi programları başlatıldı. Yusufeli halkı hafta sonları inşaat alanına giderek yeni yapılan ev ve işyerlerini inceliyor. Eşiyle birlikte yeni yapılan evleri gezdiklerini söyleyen Veli Özdemir, “Yeni evler güzel yapılmış. Ancak balkonu biraz küçük. Bu gezi sayesinde evlerle ilgili şikâyet ve önerilerimizi direk yetkililere ilettik” dedi. Turan Kökli, mutfağı biraz dar bulsa da “Ufak tefek eksiklikler dışında evleri beğendik” diye konuştu.  Bölgenin sosyal dokusunu bozmayacak yeni bir şehir inşa etiklerini söyleyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise şunları söyledi:

Yusufeli’nde yeni ev turu

“Yeni Yusufeli için 2 bin 600 konut, 270 işyeri, 9 okul, üç cami, kamu binaları ve yurtlar yapılması planlandı. Projenin ilk etabını oluşturan 334 adet konut, bir lise, bir sağlık ocağı ve bir jandarma binasının yüzde 80’i tamamlandı. Yusufeli halkının kafasında soru işareti kalmaması için her hafta sonu inşaat alanına turlar düzenliyoruz. İnsanlar yeni ev ve işyerleriyle ilgili fikirlerini bize iletiyor. Biz de yetkili mercilere iletiyoruz. Böylece halkın istekleri doğrultusunda yeni bir şehir yapılıyor. Yusufeli Barajı su tutmaya başladığında şehrin taşınması planlanıyor.”

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti

Esrarengiz koku.... Etkilenenlerin sayısı artıyor

Yine oldu... "Korkudan yaklaşamamış"

Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'da hissedildi