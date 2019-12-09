Yusuf isminin anlamı nedir? Yusuf ne demek?

Yusuf adı, ülkemiz çapında oldukça fazla kullanılan erkek isimleri arasında yerini almaktadır. Yusuf adının kökeninin İbraniceden geldiğini söylemek kesindir. Bununla beraber Yusuf adının pek çok anlamı beraberinde taşıdığı söylenebilir. Bu anlamlar hakkında bilgi vermek doğru olabilir.

Yusuf Adının Anlamı Nedir?

Yusuf adının anlamı;

- Ah eden, inleyen.

- İnilti,

- İlave edilecek olan, eklenecek.

- Hz. Yakub'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf şeklindedir.

Bu ismin Kuran'ı Kerim'de de pek çok ayette geçtiğini söylemek mümkündür. Örnek olarak; Yusuf Suresi 7- 8- 9. ayetler.

Yusuf Adının Özellikleri

Yusuf adını taşıyanlar; geçmiş üzüntüleri devamlı yaşamaktadırlar. Uysal görünüme sahiptirler. Hayalperestlerdir. Durgun ve ağır hareket ederler. Yusuf adının özellikleri bu şekildedir.