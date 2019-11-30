Yusuf dedenin ölümünde, polislere müdahalenin görüntüleri izletildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYusuf dedenin ölümünde, polislere müdahalenin görüntüleri izletildi
GeriGündem Yusuf dedenin ölümünde, polislere müdahalenin görüntüleri izletildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)
30.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Yusuf dedenin ölümünde, polislere müdahalenin görüntüleri izletildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yusuf dedenin ölümünde, polislere müdahalenin görüntüleri izletildi

GİRESUN'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ın (82), tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada tutuksuz yargılanan 2 polise, yaptıkları müdahalenin görüntüleri izletildi. Kendilerini 'Orantılı güç kullanmak istedikleri' yönünde savunan polisler hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Giresun'da, geçen yıl 23 Temmuz günü yaşanan olayda, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yaşayan yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek, reçete yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını söyledi. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı.

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine sağlık merkezine polis ekibi geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça ekip otosuna bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nca açığa alınan doktor Ö.Y. ise daha sonra görevine iade edildi.

POLİSLERE MÜDAHALE GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

Polis memurları T.K. ve H.Ş. hakkında, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Giresun 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın dün görülen duruşmasına tutuksuz yargılanan polis memurlar ile taraf avukatları katıldı. Polis memurlarına, Yusuf Topal'a yaptıkları müdahalenin görüntü kayıtları izletildi.

Daha sonra savunmaları sorulan polislerden T.K., daha önce verdiği ifadeyi tekrarlayarak, "Orantılı güç kullanmak istedik. Baktık, olmadı, gaz sıktım. Polis arkadaşım H.Ş., ters kelepçe taktı. Vatandaşlar da yardım etti. Gözaltı için devlet hastanesine götürdük ancak kendisinden tepki alamadık. Arabadan indirdiğimizde bilinci yerinde değildi. Tepki vermiyordu" dedi. Diğer polis memuru H.Ş. de amaçlarının, Yusuf Topal'ı kontrol altına almak olduğunu öne sürerek, "Sadece bağırıyordu. Amacımız, kontrol altına alıp, polis aracına bindirmekti" yönünde ifade verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAKLARI KALDIRILDI

Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından polis memurları hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak, duruşmayı erteledi.

Zor kullanılarak gözaltına alınırken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle