“Türkiye üzerinde hesap yapan odaklar bir kez daha hezimetle tanışmışlardır. Türk milleti sistemsel açmazları bertaraf etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi tıpkı Anka Kuşu gibi, küllerinden yeniden doğmuş, milli duruşuyla, milliyetçi mücadelesiyle bir kez daha taraflı tarafsız herkesin hayranlığını kazanmıştır. ‘Rejim elden gitti, tek adam geldi’ diyen sorumsuz ve şuursuz çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacak, kriz ayinleri, kaos beklentileri sonuç vermeyecektir. Meselelere yedek kulübesinden bakmayacağız. Tarihin akışını, devletin yeniden mimarisini atıl ve hareketsiz takip etmeyeceğiz. Müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmayacağız.



BİZDE PİŞMANLIK YOKTUR

Hafızası silinmiş olanları ikazen uyarmak isterim ki, pişman olacak söz söyleyemeyiz, söylediklerimizden de hamdolsun pişman olmayız. ‘Apolet tartışmasını fazla uzattım’ diyen zavallılar için, HDP’ye ‘Kürt siyasi hareketi’ diyerek, Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK’ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir. Ama bizde pişmanlık asla yoktur.



Taş yerinde ağırdır, ama şartlar oluştuğunda her sorumluluğun içinde sonuna kadar oluruz, sonuna kadar da hizmetimizi heyecanla yaparız. Biz, merhum Cemil Meriç’in dediği gibi, yürüyen mezar taşı değiliz.



AL BAYRAK SİSTEMİ

‘Al Bayrak Sistemi’ diye sembolleştirdiğim, anlam koordinatlarını belirlediğim yeni sistem, ruhuna ve dokusuna muvafık şekilde tatbik ve tesis edilirse, geçmişin kronik anlaşmazlıkları, kriz çıkartan anormallikleri bir daha asla yaşanmayacaktır. Türkiye hem FETÖ belasını hem de PKK tehdidini tamamen bitirerek gündeminden çıkarmalı, geleceğimiz emniyete alınmalıdır. Bu konuda devlet ve hükümete desteğimiz tamdır.



AF KONUSU GÜNDEMİMİZDE

Af konusu gündemimizdedir. Yasama faaliyetleri başladığında arkadaşlarımız bir yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız.

Sayın cumhurbaşkanı kendisine nasıl hitap edilmesini istiyorsa o şekilde yapmak isteyenler yapsın. Cumhurbaşkanı tektir, başkan elli tane var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oluşmuştur. Kurucusu, ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşları olacaktır. Tabirlerin arkasında başka şeyler aramaya gerek yok.”