Yürüteçle yürüyor, yemine katılacak

Baykal’ın Antalya 1’inci sıra milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Budak, şöyle dedi: “Sayın Baykal’ın bu halinde bile ‘Ülkeye katkı koymak istiyorum’ demesi bizim için yeterlidir. Son 2 aydır da hiçbir sıkıntısı yok. Yürüteçle yürüyebiliyor. İnşallah çok kısa sürede, 24 Haziran’dan sonra yemin merasiminde hepimizle birlikte olacak.”

YSK’D AN BAYKAL’A ONAY

Bu arada CHP’nin milletvekili genel seçimi için Antalya’dan birinci sıradan aday gösterdiği Deniz Baykal’ın geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, “sağlığının yerinde olmadığı” gerekçesiyle adaylığının iptal edilmesi yönündeki başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) reddetti. Ayrıca YSK, CHP’nin İstanbul’dan milletvekili adayı gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Prof. Dr. Cihangir İslam ve Prof. Dr. Yüksel Taşkın’ın KHK ile kamu görevinden ihraç edildikleri, bu nedenle milletvekili de seçilemeyecekleri yönündeki bir vatandaşın başvurusunu da oybirliğiyle geri çevirdi.



