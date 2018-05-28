Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yürüteçle yürüyor, yemine katılacak

    Yürüteçle yürüyor, yemine katılacak

    Salim UZUN/ANTALYA-Rifat BAŞARAN / ANKARA
    28.05.2018 - 21:10 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Tenis İhtisas Kulübü’nde düzenlenen milletvekili aday toplantısında, halen tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

    Baykal’ın Antalya 1’inci sıra milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Budak, şöyle dedi: “Sayın Baykal’ın bu halinde bile ‘Ülkeye katkı koymak istiyorum’ demesi bizim için yeterlidir. Son 2 aydır da hiçbir sıkıntısı yok. Yürüteçle yürüyebiliyor. İnşallah çok kısa sürede, 24 Haziran’dan sonra yemin merasiminde hepimizle birlikte olacak.”

    YSK’D AN BAYKAL’A ONAY

    Bu arada CHP’nin milletvekili genel seçimi için Antalya’dan birinci sıradan aday gösterdiği Deniz Baykal’ın geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, “sağlığının yerinde olmadığı” gerekçesiyle adaylığının iptal edilmesi yönündeki başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) reddetti. Ayrıca YSK, CHP’nin İstanbul’dan milletvekili adayı gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Prof. Dr. Cihangir İslam ve Prof. Dr. Yüksel Taşkın’ın KHK ile kamu görevinden ihraç edildikleri, bu nedenle milletvekili de seçilemeyecekleri yönündeki bir vatandaşın başvurusunu da oybirliğiyle geri çevirdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri