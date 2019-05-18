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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)
18.05.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Yürürken inşattan başına tuğla düşen genç kız yaralandı

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Yürürken inşattan başına tuğla düşen genç kız yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda yürürken inşaat halindeki binadan başına tuğla düşen Büşra Yaşar (19) yaralandı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, çarşamba günü Çamlaraltı Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Büşra Yaşar kız arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürürken yanından geçtikleri yapım çalışmalarının sürdüğü 4 katlı inşaatın çatısında başına tuğla düştü. Yaralanan Yaşar'ın yardımına çevre sakinleri yetişti.

Baygınlık geçiren Yaşar, yoldan geçen minibüs sürücüsü tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Çatıda çalışma yaptığı ileri sürülen Afgan uyruklu A.N. ise polis tarafından gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yaşar'ın yürüdüğü sırada başına tuğlanın düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

Yürürken inşattan başına tuğla düşen genç kız yaralandı
Büşra Yaşar'ı hastaneye götüren minibüs şoförü Mustafa Oymak, "Aracımda 2 yolcu bulunuyordu. Tam olayın olduğu noktaya geldiğimde, bir toz bulutu havalandı. Bağrışmalar oldu. Başına tuğla düşen kişinin durumu biraz kötüydü. 'Ambulans çağıralım' dediler. Getirin ben götürürüm dedim. Sonra da hastaneye götürdüm. Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

Yürürken inşattan başına tuğla düşen genç kız yaralandı

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