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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
03.12.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Yürüme engelli genç, yamaç paraşütü yaptı

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Yürüme engelli genç, yamaç paraşütü yaptı

DENİZLİ'de, 10 yaşındayken yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hediye Işık'ın (27) en büyük hayali gerçekleşti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Pamukkale'deki beyaz travertenler üzerinde yamaç paraşütüne binerek pilotla tandem uçuşu yapan Işık, havada özgürlüğü hissettiğini belirtti.

Merkezefendi'de yaşayan Saadettin-Aysel Işık çiftinin ilk çocuğu olan Hediye Işık, 10 yaşındayken kas hastalıklarından biri olan Friedreich ataksisi sendromuna yakalandı. Zamanla yürüme sorunu artan Işık, 18 yaşına geldiğinde, yürüme yetisini tamamen kaybederek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hastalığının kesin bir tedavisi olmayan Işık, eğitimi ve fizyoterapisi için Merkezefendi Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Akademisi'ne giderek kendi gibi engelli arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

Yürüme engelli genç, yamaç paraşütü yaptı

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hediye Işık, bir süre önce Pamukkale'ye ailesi tarafından götürüldüğünde, havada gördüğü yamaç paraşütüyle uçmayı hayal etti. Daha sonra bu hayalini, Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki yöneticilere iletti. İsteğini gerçekleştirmek için bir minibüsle Pamukkale'deki yamaç paraşütü pilotlarının atlayış yaptığı Dinamit tepesine götürülen Hediye Işık, büyük heyecan yaşadı. Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Şimşek, Işık'ı tandem için paraşüte güvenli şekilde bağladı. Işık, Dinamit tepesinden pilotla birlikte yamaç paraşütüyle atlayış yaparak özgürlüğe uçtu. Yaklaşık 15 dakika havada süzülüp, Pamukkale'nin dünyaca ünlü beyaz travertenlerini hayatında ilk kez havadan görme fırsatı bulan Işık'ın hayali gerçekleşmiş oldu.

'UÇARKEN ÖZGÜR OLDUĞUMU HİSSETTİM'

Uçmadan önce çok heyecanlı olan Hediye Işık, "En büyük hayalim uçmak, hayallerimden birini gerçekleştiriyorum. Buradan engellilere de sesleniyorum. Hiçbir şey yapamayacaklarını düşünmesinler, sevgiyle her şey oluyor" dedi. Pamukkale'yi havadan görme fırsatı bulan Işık, yere indikten sonra da "Çok güzel bir duyguydu. Hayatımda ilk kez uçarken özgür olduğumu hissettim. Yürüyemiyorum ama bugün uçabildim. Benim için bu paha biçilemez, anlatmak çok zor" diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Şimşek ise, "Uzun yıllardır bu sporu yapıyorum. Ancak benim için bu an en özel ve anlamlı uçuşlardan biri. Hediye'nin hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyum" dedi.

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