Yurttan son dakika hava durumu verileri...Yoğun kar uyarısı!
Günlük hava durumu verileri yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Aralık Perşembe gününün hava durumu verilerini paylaştı. Sabah saatlerinde yurdun iç ve batı kesimlerine buzlanma uyarısında bulunan müdürlük, öğle saatlerinden itibaren Karadeniz'in batı kesimlerinde kar, Doğu Anadolu'da ise yoğun kar beklendiğini açıkladı. İşte, yurt genelinden güncel hava durumu bilgileri
Marmara bölgesinin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmininde bulunan MGM, Ege bölgesinin iç kesimlerinde ise buzlanma ve don yaşanabileceği bilgisini aktardı. Akdeniz bölgesinde genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, bölgelerden hava durumu bilgileri
GÜNÜN HAVA DURUMU VERİLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sakarya, Ordu, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; Diyarbakır'da kuvvetli yağmur, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 9°C
Az bulutlu
MANISA °C, 6°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 7°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BURDUR °C, -2°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKSARAY °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
ESKISEHIR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar; iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu
BOLU °C, -2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, -1°C
Çok bulutlu
ARTVİN °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun olmak üzere genellikle kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin ise karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 3°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
IĞDIR °C, 4°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZIANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SIIRT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
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