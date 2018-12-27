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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.12.2018 - 07:43, Son Güncelleme:

Yurttan son dakika hava durumu verileri...Yoğun kar uyarısı!

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Yurttan son dakika hava durumu verileri...Yoğun kar uyarısı!

Günlük hava durumu verileri yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Aralık Perşembe gününün hava durumu verilerini paylaştı. Sabah saatlerinde yurdun iç ve batı kesimlerine buzlanma uyarısında bulunan müdürlük, öğle saatlerinden itibaren Karadeniz'in batı kesimlerinde kar, Doğu Anadolu'da ise yoğun kar beklendiğini açıkladı. İşte, yurt genelinden güncel hava durumu bilgileri

Marmara bölgesinin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmininde bulunan MGM, Ege bölgesinin iç kesimlerinde ise buzlanma ve don yaşanabileceği bilgisini aktardı. Akdeniz bölgesinde genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, bölgelerden hava durumu bilgileri

GÜNÜN HAVA DURUMU VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sakarya, Ordu, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; Diyarbakır'da kuvvetli yağmur, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 9°C
Az bulutlu

MANISA °C, 6°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 7°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BURDUR °C, -2°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

ESKISEHIR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar; iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

BOLU °C, -2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, -1°C
Çok bulutlu

ARTVİN °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun olmak üzere genellikle kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin ise karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 3°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

IĞDIR °C, 4°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

KARS °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

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