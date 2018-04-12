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    Yurttan çıkartılan öğrencinin imdadına Rektör Ünal yetişti

    Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    12.04.2018 - 18:32 | Son Güncelleme:

    AKDENİZ Üniversitesi'nin (AÜ) sosyal medyada öğrenci diyaloglarıyla dikkat çeken, kimi zaman ödenemeyen faturaları ödeyerek sorunlarına çözüm bulan rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, bu kez de memlekette olduğu için yurt parasını yatıramayan ve yurttan çıkartılan öğrencisinin yardım talebini karşılıksız bırakmadı.

    AÜ Hukuk Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Taylan Özgür, sosyal medya üzerinden, “KYK yurt parasını memlekette olduğum için ödemeyi kaçırdım. Kaydım silindi, kalacak yerim yok. Yurtta 1500 kişilik yer olmasına rağmen yeni kayıt yapılamıyor. Dün saat 22.00'da çıkartıldım yurttan. Hukuk Fakültesi 1'inci sınıfım, elinizden bir şey gelir mi hocam?" diyerek AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'dan yardım istedi.

    Öğrencisinin yardım talebine karşılık veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yetkilileriyle görüşerek sorunu çözdü. Prof. Ünal, twitter hesabında da "KYK İl Müdürümüzle konuştum, sağolsun kırmadı. Öğleden sonra gidip müracaatını yap Taylan" diye yanıt verdi.

    Yurt sorunu çözülen öğrenci ise “Hocam beni nasıl büyük bir dertten kurtardığınızı, nasıl mutlu olduğumu tahmin edemezsiniz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.

    Rektör Prof. Dr. Ünal'ın bu davranışı, sosyal medyada birçok öğrenci ve takipçisi tarafından takdirle karşılanırken, bir öğrenci de "Hocam beni evlatlık alır mısınız?" diye esprili bir yanıt verdi.

    Etiketler: Akdeniz Üniversitesi , gündem
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