Yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş, emri kimden aldığını söyledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş, emri kimden aldığını söyledi
GeriGündem Yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş, emri kimden aldığını söyledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.03.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş, emri kimden aldığını söyledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş, emri kimden aldığını söyledi

Genelkurmay çatı davasında, 15 Temmuz 2016'da beraberindeki Özel Kuvvetler askerleri ile Genelkurmay'ı basan ve komutanları derdest eden ekibin başında bulunan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş, esasa ilişkin savunma yaptı. Eski kurmay albay Fırat Alakuş, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın yere yatırılış emrini kimin verdiğine" ilişkin sorusunu, "Astsubay Serhat Pasha" şeklinde yanıtladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, beraberindeki Özel Kuvvetler askerleri ile Genelkurmay'ı basan ekibin başında bulunan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş esasa ilişkin savunma yaptı.

Darbe girişiminden yaklaşık bir ay öncesine kadar Ankara dışında çalıştığını, bu göreve Aralık 2015'te yıllık izinde olduğu süreçte verilen emirle katıldığını beyan eden Alakuş, dolayısıyla darbe girişimi planlamasında yer almasının söz konusu olmadığını savundu.

Sanık Alakuş, olay gününde de yazılı olmayan bir emirle muhtemel terör saldırısına karşı Genelkurmay Karargahı'nın güvenlik maksatlı takviye edilmesi emrinin verildiğini iddia etti.

Alakuş, verilen emre ilişkin ön talimatın da sanıklar Halit Kazancı ve Murat Korkmaz'a dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından tebliğ edildiğini öne sürdü.

Genelkurmay'ın emniyetine ilişkin verilen emir doğrultusunda 15 Temmuz saat 17.00 sıralarında Akıncı Üssü'ne gittiğini, kendilerine eski gazino olarak adlandırılan bir yerin tahsis edildiğini anlatan Alakuş, beraberindeki askerlerle hazırlıklarını burada gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"FIRAT'A SÖYLE TATBİKATA BAŞLASINLAR"

Akıncı'da oldukları süreçte Genelkurmay'da terör saldırılarına ilişkin bir toplantı yapıldığını belirten Alakuş, "Saat 19.00 sıralarında (Zekai) Aksakallı,
Genelkurmay'daki terörle ilgili bir toplantıya katılıyor. Toplantıdan çıkınca Ümit Bak'a, 'Fırat'a söyle tatbikata başlasınlar.' diyor. Ben bu durumu ilk ifademde de söylemiştim. Bak ile görüşmemizden sonra Genelkurmay'a intikalimiz başlıyor." diye konuştu.

Eski albay Bak ile görüşmesinden sonra beraberindeki askerlerle otobüse binerek Akıncı'dan ayrıldıklarını kaydeden Alakuş, Genelkurmay'da komuta katına çıkarak emniyet maksatlı tedbirler aldıklarını ileri sürdü.

Alakuş, "Saat 21.22'de Genelkurmay nizamiyesinden giriyoruz. Genelkurmay'ın bu konudan haberi olmasa, değil beni bir kediyi bile içeri almazlar. Girişten sonra komuta katını güvenlik altına alıyoruz. Bir kişiyi emniyete alacaksanız ilk önce yere yatırırsınız. Darbe yapmak için yere yatırmak diye bir husus yok. Elimizde yazılı bir isim listesi yok, personel tamamen kendi inisiyatifiyle işlem yaptı. Komuta katının emniyete alınmasından sonra da Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in emir subayı tarafından tahliye edildiği bilgisini aldık. Daha sonra güney nizamiyede çatışma haberleri geldi. O sırada ne olduğu belli değil. Bir süre sonra da Kara Kuvvetleri Komutanı (Orgeneral Salih Zeki Çolak) ve kurmay başkanının karargaha gelişi var." şeklinde savunma yaptı.
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "Çolak'ın yere yatırılış emrini kim verdi?" sorusu üzerine Alakuş, "Astsubay Serhat Pasha verdi." dedi.
Alakuş, Güler'in helikoptere götürülüş emrinin de Pasha tarafından Özel Kuvvetler askerlerine iletildiğini kaydetti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Yeni Zelanda bunun hesabını sormazsa biz sormasını biliriz'

Muhtar fark etti! Evlere kimseyi yaklaştırmıyorlar

MHP'den seçim genelgesi: Teşkilatımız dikkatli ve uyanık olmalı...

Beşiktaş'ta ünlü eğlence mekanında kadınlar darp edilmişti! Görüntüler ortaya çıktı