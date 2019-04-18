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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.04.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Yurtta sulh konseyi üyesi amiral, konseyi inkar etti

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Yurtta sulh konseyi üyesi amiral, konseyi inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Adil Öksüz önderliğinde Ankara'daki villada darbe toplantılarına katıldığı iddia edilen sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden dönemin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Harmancık, darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve ilk etapta "Şapka" kod adıyla gizli tanık olan eski kurmay albay Hakan Bıyık'ı "yalancılık" ile suçladı. Bıyık'ın kendisini darbe toplantılarında, "En çok konuşanlardan biriydi" şeklinde tanımladığını aktaran Harmancık, kendisinin "konuşma özürlü" olduğunu ileri sürdü.

Darbe girişiminin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracılarından oluşan yurtta sulh konseyi üyeliği hakkında da konuşan Harmancık, iddianamede dahi konseyin nasıl oluşturulduğu ve kimlerden oluştuğunun kesin olarak tespit edilemediğini iddia etti. Harmancık, "Yurtta sulh konseyi ne? Dernek mi, vakıf mı? 15 Temmuz'u sevenler kulübü mü?" sözlerini kullanarak konsey üyesi olmadığını iddia etti.

Yurtta sulh konseyi adının, itirafçı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Genelkurmay'dan yayımlanan sıkıyönetim bildirisi ve TRT'de okunan korsan bildiri dışında başka bir yerde geçmediğini söyleyen Harmancık, "Bu konseyin varlığından asla söz edilemez." dedi.

15 Temmuz'un, 27 Nisan 1960 darbesinden daha çok 12 Eylül 1980'deki darbeye benzediğini söyleyen Harmancık, bu nedenle sözde konseyin 38 kişiden değil 5 kişiden oluşturulmuş olabileceği iddiasında bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi. 

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